Los locales gastronómicos registraron hasta 7 días de pérdidas por el temporal

El rubro gastronómico también fue perjudicado por el temporal . La presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central, Gabriela Zuñeda, manifestó que en los últimos 15 días de mal tiempo, la mayoría de los locales estuvo cerrado un promedio de siete días.

"El que pudo abrir, abrió pero con todos los recaudos necesarios tanto de sus empleados como del local. Hubo momentos en el que todos tuvimos que cerrar y el que fue abriendo no tuvo nada de consumo porque abrir un establecimiento es mucha plata", graficó Zuñeda.

"Este mes no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. La gente está poniendo todo a la recuperación de sus casas. El panorama es bastante feo. Vamos a aplicar a todos los organismos que sean necesarios para pedir prórrogas y moratorias. Los eventos seguramente estarán en un impase", agregó.

"Esta destrucción tiene que ser aprovechada para establecer una nueva ciudad para que nos desarrollemos en algún sentido. La ciudad se partió en cuatro y ya ni siquiera podemos pensar en forma de salvataje", analizó la empresaria.

En este sentido, Zuñeda aseguró: "el sector hotelero gastronómico está muy complicado. Los hoteles tuvieron que seguir trabajando porque hubo gente que no se pudo ir porque el aeropuerto estuvo complicado pero lo que trabajaron ahora no lo van a poder trabajar en el futuro porque hay actividades que no se van a hacer. Seguramente, el dinero de estas actividades se va a destinar a reconstruir la ciudad", consideró.

"Sabemos que hotelería y gastronomía va a quedar estancado. Estamos preocupados porque somos un sector que es mano de obra intensiva. Es un sector que damos muchos puestos de trabajo y estamos preocupados por cómo vamos a afrontar esta situación", subrayó.

A la vez, la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica sostuvo que los asociados han donado viandas para que los voluntarios puedan realizar sus tareas. "Hemos donado viandas para médicos que han venido a ayudar, mañana (por hoy) vamos a cocinar para las diferentes organizaciones. También vamos a donar fondos para recomponer la ciudad. En silencio, los socios han tratado de ayudar a quienes más lo necesitan", aseguró.

"Mañana (por hoy) vamos a cocinar 150 viandas que servirá a toda la gente. Estamos todos juntos en todo esto y, por supuesto, se les ha dado la tranquilidad a los empleados de que los que no han podido llegar a su puesto de trabajo en los últimos días no se les descontaran los días", aclaró Zuñeda.