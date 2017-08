El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 07 agosto 2017 Los malabaristas abundan en estos tiempos de conflictos laborales y campaña electoral Equilibristas que caminan sobre un fino alambre. Uno que cobro en medio del paro. No arranca. La flexibilizacion golpea hasta a los mas duros. Lo que twitter anticipó. Sin pelos en la lengua ni en la cabeza. Esperando que pasen las PASO.

El equilibrio en riesgo



La toma del yacimiento de Tecpetrol, que derivó en una semana intensa de negociaciones en Buenos Aires, generó también cortocircuitos en las complicadas relaciones que se mantienen desde el gremio petrolero de base con el Gobierno provincial.

El titular del sindicato, Jorge Avila, debe hacer equilibrio entre su puesto en Petrominera Sociedad del Estado, su alineamiento dentro del Frente para la Victoria, y en esto de repartir elogios entre el intendente Carlos Linares y el gobernador Mario Das Neves.

Lo sucedido en Tecpetrol, más la continuidad de los problemas con San Antonio y otras empresas de servicio, parecieron romper ese delgado y sinuoso equilibrio, cuando el diputado provincial Carlos Gómez, también secretario adjunto del sindicato, se refirió el lunes a lo que estaba pasando en yacimiento.

"Le pido al ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, que se despierte y vea lo que está pasando en Tecpetrol porque, evidentemente, las operadoras o alguien está engañando al gobernador Mario Das Neves", aseguró Gómez, descargando directamente los dardos sobre el funcionario, pero salvando la imagen del mandatario provincial.



Se despertó



El ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, tomó de inmediato el convite de Gómez, a quien le contestó recordándole que, desde hace tiempo, "hay una crisis internacional" que afecta a los valores del precio del crudo y la producción y que era necesario "seguir buscando las soluciones", en ese marco tan complicado.

"Si la operadora decidió paralizar el yacimiento, es porque reaccionaron para proteger las instalaciones ante las advertencias lanzadas desde el sindicato", apuntó.

Así como Gómez lo trató de no estar sobre los temas de su área o "dormido", el funcionario provincial aprovechó la ocasión para mencionar al secretario adjunto del gremio como "el diputado opositor Carlos Gómez".



A las piñas



El lunes, luego de resuelta la toma del yacimiento El Tordillo, los petroleros realizaron un plenario en el que se avaló la ocupación resuelta por los trabajadores y se delinearon los pasos a seguir, que incluían las proyectadas reuniones en Buenos Aires y otras que se agregaron a partir de lo ocurrido con Tecpetrol.

En el sindicato, y a partir de la toma, parece que algún integrante de comisión estaba rosqueando por su cuenta, con asambleas que se hicieron a escondidas de la conducción. Esto de cortarse solo no fue bien visto desde el gremio y al dirigente que promovió estas asambleas se lo hicieron saber, de una manera nada diplomática ni charlada, ya que incluyó algunos forcejeos y manotazos.



Sin batería



La Policía del Chubut, contratada por Tecpetrol, acudió al yacimiento para "proteger las instalaciones" y allí se quedó hasta que el sábado se levantó el conflicto. En el medio, hubo tensión entre los agentes y los trabajadores que quedaron en custodia y en defensa de los puestos de trabajo.

Con temperaturas rigurosas, los efectivos policiales sufrieron por unos días lo que aguantan los petroleros durante todo el año. Los agentes se la bancaron como pudieron, pero los móviles no están preparados para tanto frío y uno de vehículos se quedó sin batería.

Los muchachos de la gorra intentaron ponerlo en marcha pero no había caso, la batería estaba muerta por el frío. Fue así que pidieron ayuda a los petroleros para empujar o hacer un puente con otro vehículo del yacimiento.

Durante todo el tiempo, más allá de la tensión, la relación fue buena entre petroleros y policías pero, en este caso, la respuesta que recibieron fue negativa.

Así como pudieron, luego de interpretar que la respuesta "colgate de esta" no se refería a ninguna conexión, pudieron poner en marcha el motor del auto y con ello lograr algo de calefacción para las frías noches.



De fierro pero por 8 horas



Hasta el viernes, cuando se logró la conciliación obligatoria, la tensión entre los petroleros y la policía seguía estando. Fue por eso que, desde Buenos Aires, el titular del gremio, Jorge Avila, dejó en claro que los trabajadores solo estaban protegiendo las instalaciones y que no querían enfrentamiento alguno con los agentes policiales.

De todos modos, también para sentar posición y ponderar el poder de choque de los petroleros, el sindicalista pidió a los trabajadores "no caer en la provocación".

Y advirtió: "a nosotros no nos van a correr con 10 o 20 policías. Somos gente de laburo, somos petroleros, personas formadas físicamente con mucho fierro. Por eso, a nosotros no nos van a correr con un garrote o balas de goma".

Las reuniones en Buenos Aires se sucedieron y finalmente llegaron las dos conciliaciones obligatorias, que le permite al gremio y a los gobiernos seguir negociando hasta luego de las PASO.

Eso sí, ya en yacimiento, Avila reconoció que "lo que se viene es duro" y sobre todo que, hoy en día, la máxima expectativa es mantener los puestos de trabajo aceptando la reducción laboral a ocho horas. Es decir que, finalmente, se terminará aceptando la flexibilización que se impulsa desde las operadoras y Gobierno nacional, similar a Neuquén, pero sin tanta actividad.



Vía Twitter



Esta semana, entre el miércoles y el jueves, la Legislatura volverá a tratar el pedido de expulsión de su banca de la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour.

El bloque de Chubut Somos Todos entiende que "tiene inhabilidad moral" para continuar siendo representante del pueblo chubutense.

El nuevo pedido, impulsado básicamente por el diputado Adrián López, se sustenta en la ratificación de la condena que, el martes, emitió el Superior Tribunal de Justicia y por la cual se encontró responsable a la diputada de los perjuicios que tuvieron -durante una tormenta- los barcos de Alpesca, que entonces, y luego de una expropiación, estaban en poder del Estado.

La diputada adelantó que apelará ante la Corte Suprema de la Nación ya que "mientras esté Das Neves en el poder y siga con esta persecución política, en Chubut no va a haber justicia".

Aseguró que "todo esto es una cortina de humo para tapar los verdaderos problemas que hay un la provincia", entre ellos "los despidos petroleros y el endeudamiento", puntualizó.

Para rematar su defensa y vincular a la Justicia con un alineamiento político, la diputada recordó que ni ella ni su abogado habían sido notificados aún del fallo del STJ, aunque advirtió que conoció la noticia por un tuit de Pablo Das Neves. "Se ve que primero fueron a contarle la sentencia a Das Neves", criticó.



La inhabilidad moral



La condena a Dufour es, como se dijo, por supuesta inhabilidad moral. En la Legislatura, más allá de que no todos los bloques coinciden con Chubut Somos Todos, la bancada oficialista comenzó a buscar apoyos para el miércoles sacar el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Lo que se busca del bloque dasnevista es, al menos, generar la discusión en el recinto, donde ya saben que la aprobación del pedido de separación está perdido dado que necesitan, como mínimo, el apoyo de 18 de los 27 diputados.

El miércoles, en consecuencia, será el día en que la discusión llegue a la comisión de Asuntos.

El bloque del FpV, que conduce Javier Touriñan, está dispuesto a dar el debate. Y además de defender a Dufour, está pidiendo que se discutan otros supuestos casos de inhabilidad moral. Uno de ellos involucra a un diputado de Chubut Somos Todos que habitualmente es quien sale con duros cuestionamientos a Dufour o quienes critiquen al Gobierno.

La causa que involucra a este diputado está por ahora en tono acusatorio, es decir que no tiene sentencia, pero la denuncia -que ya está en la Legislatura- es por demás grave y fue lo que impidió que en las pasadas elecciones ese diputado no pudiera ser candidato a intendente.



Ni un pelo de tonto



Hablando de denuncias y causas, en la Justicia se sigue avanzando en la investigación que involucra al comisario Alejandro Pulley, en una supuesta protección de proxenetas y eventualmente de narcotráfico, cuando fue el responsable de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.

En su último testimonio, Pulley volvió a defenderse y hablar de una interna policial y de una peligrosa connivencia entre esa fuerza y el poder político. "Se habla de una estrecha relación entre mi persona y el resto de los coimputados, pero no han podido documentar ni un solo contacto mío con estos. No hay una foto, una filmación que así lo demuestre. La razón es una sola, que en realidad nunca me investigaron. Me trajeron a esta causa de los pelos para mediatizar el caso", denunció el comisario, mientras se pasaba la mano por su brillante y lisa calva.



Las PASO



La antesala de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias del domingo están transcurriendo sin que el ciudadano promedio se dé cuenta de las distintas propuestas o, incluso, de que tenga internalizado qué es lo que el 13 se tendrá que votar.

En ese marco de abulia, cada uno de los precandidatos fue haciendo lo suyo. Gustavo Menna, de Cambiemos, recorrió la provincia y se puso al hombro lo que, para muchos, es un gran peso, como es ser el precandidato del Gobierno nacional.

"No tengo problemas en ser precandidato de Macri, más lo tienen quiénes deben defender a un Gobierno nacional que fracasó y a uno provincial que tiene grandes problemas", apuntó el exsecretario municipal de Gobierno.

El vicegobernador Mariano Arcioni, cabeza de lista del frente Chubut Para Todos, también optó por recorrer la provincia, y seguir obviamente provincializando la elección detrás de la figura del gobernador Mario Das Neves, que el sábado estuvo activando la campaña en algunas casas de Trelew.

Ricardo Fueyo, uno de los precandidatos del PJ, marcó terreno presentándose como la opción al actual Gobierno nacional, a quien denostó por la política económica y social que puso en marcha.

Dentro del PJ, con seis precandidatos, Néstor Hourcade fue claro y recordó que la mayoría de la dirigencia está respaldando a Fueyo y por eso dijo que, en caso de ganar las PASO y de convertirse en el candidato para octubre, "la actual dirigencia del PJ tendrá que quedarse en el lugar que le corresponde, detrás de los militantes".

