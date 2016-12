Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | ASOCIACION DE FUTBOLISTAS VETERANOS - 19 diciembre 2016 Los Master ya conocen a sus cuartos finalistas Los clasificados con sus respectivos cruces son: Pueyrredón-Rada Tilly, Huracán-USMA, Atlético Yupanqui-Ameghino y Laprida-General Roca.

La Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia disputó en la ventosa mañana de ayer los octavos de final de vuelta del torneo oficial de la categoría Master.

En ese contexto, Rada Tilly derrotó 3-1 a Ferro, mientras que Atlético Yupanqui goleó 6-3 a Jorge Newbery.

Además, General Roca le ganó 3-2 a Optica Luz del Sur, mientras que Huracán y Talleres igualaron 2-2. Unión San Martín Azcuénaga derrotó 3-0 a General Saavedra y Petroquímica se impuso por 2-1 a Laprida.

Y Pueyrredón venció 2-1 a Luz y Fuerza, mientras que Ameghino triunfó por 3-1 sobre Puerto Argentino.

Con esos resultados, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Pueyrredón-Rada Tilly, Huracán-USMA, Atlético Yupanqui-Ameghino y Laprida-General Roca.

Por otra parte y respecto al campeonato de Senior que finalizó la fase regular, el primer puesto de la división A se lo aseguró Huracán, mientras que Rodríguez Peña, Tornería DVC, 7 de Diciembre y Jorge Newbery descendieron a la división B.

Precisamente, en esta categoría lograron el ascenso a la A el campeón Tiro Federal y Atlético Yupanqui que terminó segundo. Los clasificados para los cruces son: Sindicato Camioneros, USMA, Los Andes, Banco Provincia, FM La 100.1, Santos, Transporte Doble B y La Vecindad.



PANORAMA



Master (ayer – octavos de vuelta)

Cancha: Jorge Newbery

Rada Tilly 3 / Ferro 1.

Jorge Newbery 3 / Atlético Yupanqui 6.



Cancha Huracán

General Roca 3 / Optica Luz del Sur 2.

Huracán 2 / Talleres 2.



Cancha: Petroquímica

USMA 3 / General Saavedra 0.

Petroquímica 2 / Laprida 1.



Cancha: Ameghino

Luz y Fuerza 1 / Pueyrredón 2.

Ameghino 3 / Puerto Argentino 1.



Los cruces de cuartos

- Pueyredón vs Rada Tilly.

- Huracán vs USMA.

- Atlético Yupanqui vs Ameghino.

- Laprida vs General Roca.



PANORAMA



Senior - 25ª fecha

División A

Pueyrredón 0 / Luz y Fuerza 2.

San Martín 0 / CAPA 1.

Talleres 0 / Abel Amaya 0.

7 de Diciembre 0 / Estrella Blanca 6.

Camberra 2 / Jorge Newbery 0.

Rada Tilly 1 / Laprida 0.

Ferro 1 / Halcones 2.

General Roca 6 / Rodríguez Peña 1.

Pan American 1 / Puerto Argentino 2.

Oro Negro 1 / Petroquímica 5.

Tornería DVC 1 / Unión 4.

Huracán 2 / Torino 0.



División B

Máximo Abásolo 3 / FUSPU 0.

Transporte Doble B 2 / FM 100.1 1.

Banco Provincia 7 / Racing 2.

Los Andes 1 / USMA 0.

Ecomsa 3 / Santos 2.

Sindicato Camioneros 4 / Sindicato Petroleros 1.

Stella Maris 7 / San Pablo 0.

Belgrano 5 / Tiburones 1.

Oeste 3 / América 0.

SUPA 1 / Ciudadela 4.

Nacional 0 / Chacabuco 2.

Atlético Yupanqui 1 / La Vecindad 1.



Interdivisional

Saavedra 0 / Tiro Federal 0.



Maxi Master

3º y 4º Puesto

- Los Amigos 2 / Luz y Fuerza 1.



Final

Rada Tilly 1 / Jorge Newbery 3.



Super Master (semifinales)

Laprida 2 / Lanús 1.

Luz y Fuerza 1 (4) / Petroquímica 1 (2).



Final

- Luz y Fuerza vs Laprida.

3° puesto

- Lanús vs Petroquímica.



