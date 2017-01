Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | ASOCIACION DE FUTBOLISTAS VETERANOS - 09 enero 2017 Los Master ya conocen a sus semifinalistas Se disputaron los cuartos de final del torneo que organiza la Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia, donde se develaron las próximas llaves. En busca de la final, Pueyrredón se medirá con Ameghino y Huracán jugará ante Laprida.

Se disputaron ayer los cuartos de final del torneo de la categoría Master, que organiza la Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia. La acción tuvo lugar en las canchas de Rada Tilly y Laprida del Oeste, donde se develaron los semifinalistas.

En terreno de la villa balnearia, Pueyrredón goleó 4-1 a Rada Tilly y Florentino Ameghino derrotó 3-1 por penales a Atlético Yupanqui, luego de igualar 2-2 en tiempo regular.

Por otra parte, en el "Far West" también se registraron resultados ajustados: Laprida superó 1-0 a General Roca y Huracán batió por el mismo marcador a Unión San Martín Azcuénaga.

Hoy se definirá si las semifinales se jugarán este domingo o el siguiente. Mientras tanto, según informaron desde la Asociación, ya se sabe que Pueyrredón se medirá con Ameghino y que Huracán se enfrentará a Laprida.

El fin de semana de los veteranos comenzó el sábado, con el campeonato que obtuvo Luz y Fuerza en Súper Master tras golear 3-0 a Laprida.. El tercer puesto fue para Petroquímica, que le ganó 2-1 a Lanús.

También tuvieron acción los Senior en la jornada sabatina. En la división A, se jugaron los octavos de final y quedaron definidas las siguientes llaves de cuartos: Huracán-Talleres, Camberra-Abel Amaya, Estrella Blanca-Laprida y General Roca-Luz y Fuerza.

En cuanto a la B de los Senior, se desarrollaron las semifinales y se determinaron los cruces por dos ascensos. Entonces, en las finales chocarán Sindicato Camioneros-FM 100.1 y USMA-Los Andes.



PANORAMA 4TO. DE FINAL



- Rada Tilly 1 / Pueyrredón 4.

- Atlético Yupanqui 1 (2) / Ameghino 3 (2).

- Laprida 1 / General Roca 0.

- Huracán 1 / USMA 0.



SEMIFINALES



- Pueyrredón vs Ameghino.

- Huracán vs Laprida.



