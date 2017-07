El Patagónico | Deportes - 08 julio 2017 Los menores de la Liga Municipal salen a la cancha con la 5ta. fecha

Este fin de semana se disputará la 5ta. jornada de la Liga Municipal de Futbol Infantil. Todos los partidos van en los gimnasios; Cemento (km8) y el Municipal N° 1.

El campeonato es organizado por Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

Los encuentros comenzarán hoy por la mañana en el gimnasio Cemento Comodoro Km8. Allí se jugarán 10 partidos. Mientras que mañana, cerrando el telón, los juegos irán en el gimnasio municipal N° 1 con 9 juegos.

Las categorías que disputan el torneo son: 2005-2006-2007 y 2008 (competitivas), 2009-2010-2011 y 2012/13 participativas (promocionales).



PROGRAMA



Hoy en el "Cemento Comodoro"

10:00 CAFA A vs Petroquímica (2009)

10:35 Huergo vs Racing Comodoro (2009)

11:10 Diadema vs KM 5 (2009)

11:45 La Maquinita vs Laprida (2010)

12:20 Diadema vs Petroquímica B (2010)

12:55 Petroquímica A vs Gimnasio 1 (2010)

13:30 CAFA A vs Oeste (2010)

14:05 Petroquímica vs Diadema (2011)

14:40 Gimnasio 1 vs KM 5 (2011)

15:15 Oeste vs Laprida (2011)



Mañana

Lugar: Gimnasio Municipal N° 1

09:30 Escuela 209 vs Escuela 211 (2005)

10:10 Gimnasio 2 vs Laprida (2005)

10:45 Escuela 707 vs Guardianes Ceferino (2005)

11:20 Laprida vs Guardianes Ceferino (2006 B)

11:55 Gimnasio 2 vs KM 14 Favaloro (2006 A)

12:30 Escuela 707 vs La Maquinita (2006 B)

13:05 Diadema vs Gimnasio 1 (2008 B)

13:40 Escuela 211 vs Gimnasio 1 (2007 A)

14:15 Diadema vs Oeste (2008 B).

Fuente: