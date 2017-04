Los motores solidarios se encienden en el autódromo General San Martín

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net





En el mediodía de ayer un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia se presentó el "GP Todos por Comodoro" que será con un fin solidario. La prueba contará con la presencia de cinco categorías y se llevará a cabo en el autódromo General San Martín.

El flamante presidente del Auto Moto Club, Pablo Pires, estuvo acompañado en el lanzamiento de ayer por el vicepresidente de la Federación Chubutense Horacio Fita, y los pilotos Daniel Urbieta, Eduardo Otero y Marcelo Otero. También estuvieron presentes integrantes de CAI Solidaria, de la Cruz Roja y de "Juntos por un Corazoncito feliz", que estarán a cargo del comedor en el quincho del autódromo General San Martín durante la competencia.

"Queremos difundir este evento con un fin solidario, donde contamos con el apoyo de la Cruz Roja, CAI Solidaria y Junto por un Corazoncito feliz, que estarán a cargo del comedor. Ellos nos darán una mano muy grande para recolectar todo y luego poder distribuirlo en las zona más afectadas", apuntó Pires, quien asumió el último martes al frente del Auto Moto Club en reemplazo de Enrique Verde. "No me quiero olvidar de agradecer a todas las instituciones como así también a la gente de banderilleros que aportarán su granito de arena al no cobrar un peso como así tampoco la gente del comisariato. No podemos amortizar algunos costos de la carrera, pero vamos a tratar de una mano a nuestra manera. Sabemos hacer carreras, y vamos a recolectar todo lo que podamos", explicó.

Las cinco categorías estuvieron de acuerdo de realizar la competencia, y se espera una buena concurrencia de pilotos de diferentes puntos de la región patagónica, que comenzarán a llegar en las primeras horas de hoy para instalarse en el predio del autódromo en el barrio Industrial.

El trazado comodorense también sufrió el temporal de lluvia, y en ese sentido el presidente del AMC aclaró que no hubo que lamentar pérdidas en el predio. "Gracias a Dios está bien, las banquinas se airearon, y se puede probar con normalidad en el autódromo. Había quedado una grieta en la parte externa de la curva de Mottino pero ya fue arreglada. Queda agua en el curvón del mar, pero no vamos a utilizar ese trazado".

Por su parte, Horacio Fita estuvo en representación de la Federación Chubutense, quien también se suma a la cruzada solidaria y en ese sentido explicó que "el presidente Ricardo Lagos se contactó con la Asociación de Volantes y se abarató el costo de la médica, y también habrá una ayuda con el cronometraje. Va a costar un poco menos en esta oportunidad, y suma su granito. Cada uno a su manera, aporta en lo que puede porque Comodoro nos necesita".

En las últimas semanas se habló mucho sobre la competencia. Si se hacía o no se hacía, y en ese sentido la última palabra la tuvieron los propios protagonistas que decidieron correr y de manera solidaria.

Por esa razón, este fin de semana la entrada al autódromo General San Martín, para disfrutar de las categorías Turismo Pista 1100, Turismo Pista Gol, TC Patagónico, Renault 12 y TC Austral, serán artículos de limpieza, alimentos no perecederos, agua y ropa de abrigo.

A su vez, José Guerreiro estuvo en el lanzamiento por CAI Solidaria, y apuntó que su tarea será la recepción de las donaciones. "Queremos agradecer al Auto Moto por darnos la posibilidad de formar parte, y remarcar a su vez que cada persona deberá donar un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. Si en un auto vienen cuatro personas, cada una deberá aportar algo para poder ingresar. Hoy, Comodoro nos necesita y debemos estar todos con el mismo objetivo", destacó.

En lo deportivo se espera una buena concurrencia de máquinas. Las cinco categorías tienen buenas expectativas luego de la primera prueba de la temporada que se disputó en el autódromo Mar y Valle de Trelew. Hoy comenzarán los entrenamientos a partir de las 14, y es importante destacar que mañana se clasificará en el barrio Industrial y habrá series.