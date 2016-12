El Patagónico | Regionales | CONFLICTO GUILFORD - 13 diciembre 2016 Los nuevos inversores nunca existieron y Guilford sigue sin enviar su propuesta por escrito Las sentencias judiciales favorables al cobro de las quincenas adeudadas por Guilford ya alcanzan a 75 trabajadores. De todos modos, en función de la falta de liquidez de la textil, todo parece indicar que el cobro recién podría efectivizarse entre abril o mayo de 2017. La empresa no envió aún la propuesta por escrito que ofertó a los operarios. Mientras, los supuestos nuevos inversores, como adelantó El Patagónico en su edición de ayer, siguen sin aparecer o nunca existieron.

El abogado de los dos gremios textiles, Jorge Echelini, confirmó ayer a Radio Del Mar que la empresa sigue sin enviar por escrito, como se le solicitó y se comprometió el lunes 5 de este mes, la propuesta que elaboró para hacer frente a las quincenas adeudadas y las indemnizaciones de los 270 trabajadores.

"Esta es una semana clave porque difícilmente, si el texto no llega en estos días, la propuesta pueda implementarse. Primero los trabajadores tienen que aceptarla pero, aún si estuvieran de acuerdo, sino contamos con la oferta por escrito, es imposible avanzar", señaló Echelini.

El defensor de los trabajadores nucleados en la Asociación Obrera Textil (AOT) y en el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) confió en que la demora en el envío del texto se haya producido por el fin de semana largo. "Tenemos la expectativa que la propuesta llegue mañana, porque la misma ya fue planteada y no debería haber más demoras, sobre todo si hay que avanzar en una figura de fideicomiso, que siempre es compleja", acotó.



NUNCA EXISTIERON

Respecto a los supuestos inversores privados, a los que el martes pasado, en la asamblea de la plaza de la Escuela 83, hizo mención el titular de la AOT, Cipriano Ojeda, Echelini aseguró: "lamentablemente esto nunca existió. Creo que, en función de la incertidumbre y el malestar en el que se vive, hubo como un exceso de optimismo. Lo cierto es que los mismos, jamás existieron", expresó el abogado.

"Mientras esperamos la propuesta por escrito, las presentaciones judiciales en reclamo de las quincenas adeudadas, continúan. Hasta el momento tenemos seis sentencias favorables, que engloban a 75 trabajadores. Se va a seguir hasta llegar al total. La idea es que podamos tener todo antes de la feria judicial", acotó Echelini.

El abogado finalmente aseguró que, pese a contar con el respaldo judicial, el cobro de lo adeudado "recién podría efectivizarse entre abril y mayo del año próximo" ya que "habrá que poner los bienes en subasta, y esto no siempre es sencillo", completó.



LA PROPUESTA

DE PALABRA

La propuesta de Guilford para cubrir las quincenas y las indemnizaciones, que el lunes 5 en Comodoro explicitó de manera verbal el apoderado Daniel César, es transferir el dominio y la propiedad de la planta de Kilómetro 8, maquinarias y mercaderías a los trabajadores.

En caso de que los obreros acepten, estos tendrían que primero renunciar a reclamar vía judicial las quincenas adeudadas y las indemnizaciones, y luego subastar los bienes. El remate se realizaría a través de un fideicomiso, que debe constituirse con un banco, que sería el responsable del la venta de los activos y el posterior reparto de las sumas obtenidas entre los trabajadores.

Inicialmente, según el cálculo efectuado por el propio Echelini, la venta de esos bienes no cubriría el monto legal de las indemnizaciones pero se presenta como una posibilidad cierta de cobrar algo de lo que la textil, que ya decidió retirarse de Comodoro, le debe a su personal.





