El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 27 marzo 2017 Los petroleros advierten que Macri se maneja con el estilo del proceso militar Petroleros Privados acusó al presidente Mauricio Macri y a la operadora Tecpetrol de menospreciar y abandonar a la provincia del Chubut. En una solicitada, el gremio conducido por Jorge Avila, recuerda que en la pasada reunión de la Mesa Chubut el ministro de Energía de Nación, Juan Aranguren, fue contundente al anunciar la eliminación del plan de gas y de los incentivos al crudo Escalante.

El gremio de Petroleros Privados recordó ayer que se encuentra en estado de alerta y movilización. Mediante la solicitada se insiste en que las medidas resultas por Nación, no hacen otra cosa que abrir la puerta a 1.800 despidos.

En el texto también se indica que Pan American Energy comunicó su decisión de paralizar seis equipos afectados al Plan Gas, y que mismo día, Tecpetrol decidió abandonar Chubut para invertir 2.300 millones de dólares en Vaca Muerta.

“Tecpetrol es controlada por Techint, de Paolo Rocca y por Petrobras, en manos de Pampa Energía de Marcelo Midlin y Joe Lewis, el inversor británico multimillonario que hospeda al presidente Macri en Lago Escondido”, recordaron desde el gremio.

Públicamente, Petroleros Privados indica al gobernador Mario Das Neves que “en su buena fe creyó en esta mesa de diálogo con Nación y la operadoras” y lamentan que tanto el mandatario como los gremios “hayan perdido tiempo y sufrido un desprecio y una tomada de pelo para todos los chubutenses".



"COMO DURANTE

LA DICTADURA"

Seguidamente, los petroleros hablan del “doble comando de Macri, Aranguren y la patria contratista” e indican que “al mejor estilo del proceso militar, Macri y las operadoras imponen el terror en los yacimientos, exigen a Chubut el despido de 1800 familias petroleras y la eliminación del Convenio Colectivo de Trabajo”.

“El responsable de esta extorsión es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien firmó la resolución que dispone la aplicación de la Ley de Empleo, con la reestructuración productiva, que establece con carácter obligatorio que las operadoras de yacimiento no podían generar situaciones de despido”, recuerdan

Sin embargo, “YPF SA, Pan American, Tecpetrol y Sipetrol redujeron inversiones, paralizaron equipos, generaron la actual situación de despidos y Jorge Triaca nunca exigió la reactivación de los equipos paralizados”, sostienen.

Tras recordar que hasta el jueves participarán en las reuniones que se lleven a cabo, el gremio pide al gobernador, a partir de una resolución presentada en la Legislatura por el bloque del Frente para la Victoria, que se declare la emergencia hidrocarburífera y se revisen los contratos de prórroga de concesión y la reversión de áreas.

En el duro texto los petroleros le indican al presidente Mauricio Macri: “los trabajadores petroleros no caímos en la escuela pública. Aprendimos que la Patagonia argentina no termina en Vaca Muerta. Usted fue a la escuela de su padre y aprendió que para usted y sus socios, hoy conviene que la Patagonia argentina termine en Vaca Muerta”.



Fuente: