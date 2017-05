El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 06 mayo 2017 Los petroleros resuelven si aceptan o rechazan el acuerdo El plenario de comisión directiva y delegados de Petroleros Privados analizará hoy el acuerdo de adecuación de los Convenios Colectivos de Trabajo que el martes firmó en Buenos Aires el secretario general del gremio, Jorge Avila, con operadoras y el Gobierno nacional. El convenio recibió ayer el respaldo político del gobernador Mario Das Neves y del intendente Carlos Linares.

Petroleros Privados resolverá hoy, en el plenario de comisión directiva y cuerpo de delegados que comenzará a las 9 en el salón de reuniones del gremio, si acepta, rechaza o pide modificar el acuerdo que el martes, en Buenos Aires firmaron tanto el secretario general de convencionales, Jorge Avila, como el de Jerárquicos, José Llugdar.

El acuerdo, como se informó, establece varias y significativas modificaciones a los Convenios Colectivos de Trabajo que regulaban la actividad. Por las mismas, en función de mantener la actividad y los puestos de trabajo, se anulan algunas ventajas o condiciones especiales que los trabajadores tenían en yacimiento.

“Lo firmado es un preacuerdo que este sábado (por hoy) analizará el pleno, que puede rechazar o acompañar lo firmado por el secretario Jorge Avila, que dará un informe de situación”, indicó a El Patagónico el secretario adjunto del gremio, el diputado provincial Carlos Gómez.

Los petroleros llegan al plenario con el texto conocido y con el interrogante que representa tener que dejar de lado algunas conquistas para asegurar los puestos de trabajo en una situación internacional y nacional muy complicada.

Una de las cartas que previo al plenario juega la conducción del gremio es que los cambios, ya aceptados al firmar, queden en firme solo para los nuevos puestos laborales o inversiones y mecanismos de trabajo, como pueden ser los no convencionales.



LINARES APOYA

El intendente Carlos Linares, como también hizo ayer el gobernador Mario Das Neves, se refirió al acuerdo que hoy el plenario pone a consideración.

El jefe comunal aseguró que, pese a no compartir el cien por ciento del texto, “el acuerdo es el mejor que se podía lograr en un contexto mundial de crisis petrolera” porque lo que está haciendo es “priorizar, por sobre todo, la defensa de los puestos de trabajo de la Cuenca".

En diálogo con Radio del Mar, el jefe comunal reconoció que este acuerdo “no lo quiere firmar ningún secretario general”, pero insistió en que “en este contexto internacional de la industria petrolera, con una política energética nacional tan dura y de achique, la cual no coincide con la realidad de la gente, es muy difícil sentarse a esta mesa y tratar de no ceder absolutamente nada”.

En este sentido, destacó el rol de los secretarios generales de los gremios petroleros, José Llugdar y Jorge Ávila, al indicar que “son momentos complicados para ellos, pero son personas que siempre estuvieron del lado de los trabajadores. Este no es un tema terminado. Seguramente dará para muchas reuniones más, pero siempre teniendo la premisa de defender la industria porque quedaron funcionando casi 17 perforadores entre todas las operadoras, lo que nos da la posibilidad de que ante algún rebote de la actividad se pueda reponer rápido”.

Resaltó: “se logró un acuerdo que nos permite por 24 meses una actividad con más de 17 perforadores y de las opciones que habían esto era lo mejor que se podía lograr. La actividad en el mundo está parada, pero en este marco, donde tenés que defender los puestos de trabajo de una actividad que, en otra época tenía otro volumen, hoy este acuerdo es la mejor opción. Está claro que la actividad ha caído en forma abrupta y es lo que se viene defendiendo hace 18 meses".

