Los petroleros temen que Nación expanda un plan de flexibilización a la Cuenca San Jorge por resolución



El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, denunció que el Gobierno nacional presiona a las cuencas para que acepten recortes laborales. El plan de flexibilización, para el sindicalista, comienza en Vaca Muerta y podría replicarse en todo el país a través de una resolución ministerial.

Hoy, el par neuquino de "Loma", Guillermo Pereyra, firma el acuerdo de desarrollo estratégico para Vaca Muerta que incluye un reacomodamiento de la forma de trabajo petrolero. En ese proceso, las empresas buscan mejorar la productividad con recortes laborales en principio para los pozos que utilicen tecnologías no convencionales (como el fracking).

"Este gobierno en el mes de febrero seguramente va a intentar por todos los medios aplicarnos la resolución que se le va a aplicar a Neuquén de una flexibilización laboral encubierta. Nuestra obligación es resistirla", manifestó el titular del sindicato de los petroleros chubutenses.

Ávila indicó que en las negociaciones están reclamándole a Pan American Energy, YPF, Tecpetrol y Sipetrol que cumplan con las inversiones mínimas. "Las empresas que concesionaron áreas, tendrán que empezar a demostrar que quieren producir en la provincia del Chubut y por qué se les dio las áreas", remarcó.

"Necesitamos la estabilidad laboral, saber cómo es este sobrante de gente que aparece todos los días que ellos dicen, y saber cómo va a ser alcanzado el resto de los trabajadores del Chubut con un subsidio que se paga en Neuquén y acá no se quiere pagar", apuntó "Loma" Ávila.

"Si logramos mantener nuestra independencia hasta el día de hoy, creo que la vamos a seguir sosteniendo porque de una manera u otra, como lo llamen, firmar una cosa u otra hace que firmes inconscientemente una flexibilización laboral encubierta", analizó el dirigente de la cuenca del Golfo San Jorge.

"Ahora es el momento donde debemos comenzar a exigir que estas operadoras que se comprometieron a invertir, lo empiecen a hacer. Algunas te quieren chantajear, utilizar, y nosotros en el mecanismo de siempre, hemos mantenido lo que hemos dicho: que podemos pactar cualquier cosa, pero no vamos a entregar parte de nuestro Convenio a nadie", dijo.

"Podemos hacer un acuerdo como el que se hizo del 14x7x7 para los trabajadores de una empresa, que sean temporarios, pero que se pueden hacer en pos de resistir que haya más despidos de Trabajadores en la región. De ahí, a entregar partes del Convenio, van a ser cosas difíciles para Chubut poder ponerlas en una mesa de negociación", subrayó.

Las reuniones siguen en la semana -Avila confirmó una con PAE mañana- y hay expectativa por el "gran encuentro" que es el jueves con el gobernador Mario Das Neves y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y con la presencia de los sindicatos.





