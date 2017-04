El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 25 abril 2017 Los pibes de Chubut debutan en el 25° Campeonato Argentino U17 El elenco provincial integra la zona C del Campeonato que se llevará a cabo desde hoy y hasta el domingo en la provincia de Santa Fe. Su otros rivales son Entre Ríos y Chaco.

La selección chubutense de básquetbol masculina U17 debutará esta tarde desde las 17 ante Neuquén en el marco de la zona C del 25° Campeonato Argentino de la categoría que se disputará hasta el sábado en la provincia de Santa Fe.

El elenco provincial, que cuenta con la dirección técnica de Andrés Del Sol, viene de lograr la clasificación para este torneo luego de ganarle los dos partidos que sostuvo por el Regional jugado en Caleta Olivia al local Santa Cruz.

Chubut hará hoy su estreno en el club Unión de la ciudad santafesina de Totoras. Su segunda actuación en la zona C será mañana desde las 18:30 ante Entre Ríos. Mientras que el jueves 27, desde las 18:30 cerrará su actuación en la fase clasificatoria ante Chaco.

Con respecto a las otras zonas, la A que tendrá como sede a la Asociación Deportiva Everton Olimpia (ADEO) de Cañada de Gómez, tendrá como participantes a FeBaMBa, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero.

Mientras que la zona B, que tendrá lugar en el Sport Club de Cañada de Gómez, estarán compitiendo: Córdoba, Santa Fe, Corrientes y La Rioja.

La Fase Campeonato se jugará con 8 equipos, siguiendo el formato de cuartos de final, semifinales y final. Los cuatro equipos restantes definirán la Fase Estímulo jugando semifinales y final, y concluyendo la disputa de la Fase Estímulo el 29 de abril.

Serán doce seleccionados provinciales, que en la primera fase estarán divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

Los jugadores que conformaron la selección chubutense en el último Regional fueron los siguientes: Leandro Fogel y Jonas Schiebelbein (Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia); Pedro Capaccioni y Alejo Ercoreca Marigual (Huracán de Trelew); Jonathan Martínez y Franco Ferraría (Racing de Trelew); Nazareno Vega Costa (Unitarios de Marcos Paz); Bruno Giacone y Octavio Valda (Brown de Puerto Madryn); Leonardo Sanabria (Deportivo Madryn); Lucas Almonacid (Estudiantes de Concordia) y Carlos Balmaceda (Ferro de Puerto Madryn).



PROGRAMA



HOY

- 17:00 Totoras vs Unión - Zona C (Neuquén vs Chubut).



MAÑANA

- 18:30 Totoras vs Unión - Zona C (Chubut vs Entre Ríos).



JUEVES

- 18:30 Totoras vs Unión - Zona C (Chubut vs Chaco).



LOS GRUPOS



Zona A

- ADEO (Cañada de Gómez): Febamba, Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero.



Zona B

- Sport Club (Cañada de Gómez): Córdoba, Santa Fe, Corrientes y La Rioja.





ZONA C



- Unión Fútbol Club (Totoras): Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Chaco.



