El Patagónico | Regionales | RECOMPOSICION SALARIAL - 18 abril 2017 Los policías piden una recomposición del 34% Los policías del Chubut, a través de sus representantes del Consejo de Bienestar Policial y Retirados, se reunirán mañana junto al jefe de Policía, Luis Avilés, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, y el titular de Economía, Pablo Oca, en busca de una respuesta al pedido de recomposición salarial que plantean.

"Hay un malestar generalizado" advirtió el suboficial principal Juan García, quien explicó que luego de un año sin aumentos en el sueldo básico se busca recomponer valores en los índices tanto del salario como por los ítems riesgo profesional, antigüedad y zona. Se busca llevar un sueldo neto de 15 mil a 20 mil para un agente del escalafón Comando.

Los policías del Chubut confían en que haya resultados en la reunión de mañana a las 9 en la jefatura de la Policía, en donde sus representantes del Consejo de Bienestar Policial serán recibidos por el comisario general Luis Avilés; y los ministros de Gobierno, Pablo Durán, y de Economía y Crédito Público, Pablo Oca.

En la reunión los representantes policiales, según le comentaron a El Patagónico, esperan tener una respuesta favorable a alguna de las seis propuestas de recomposición salarial que han presentado a la autoridades del gobierno provincial.

La recomposición salarial busca aumentar los índices en el básico, y en las variables en los ítems de riesgo profesional, antigüedad y zona, tanto para el personal Administrativo como para el de Comando.

"Un agente de servicio está cobrando 10 mil y pasaría a cobrar 15 mil pesos, y el de Comando de 15 a 20 mil pesos".

"Hay un malestar generalizado, ya un malestar importante, ya que nosotros hace un año que no tenemos aumento y el último aumento que fue de hace un año, fue un 7 por ciento, y en octubre que nos dieron una suma no remunerativa que dijeron iba a estar incluida en el aumento este. Estamos hablando de un agente administrativo que gana 10 mil pesos, va a pasar a ganar 15 mil pesos, una de las propuestas" comentó García.

"El malestar general está en las consultas del día a día el personal Administrativo y Comando en las distintas ciudades. El personal nos pregunta cuál es el aumento y muchos en la redes sociales hablan de un paro, pero eso es lo que nosotros estamos tratando de contener. No queremos que se genere un caos social y un paro policial como se generó en años anteriores" advirtió García.

La primera propuesta busca cambiar la base de cálculo sobre el ítem "riesgo profesional" que actualmente es del 75 por ciento del sueldo básico del Oficial Ayudante, para que se tome como referencia el sueldo básico de un Comisario. Y sumar porcentajes en los cargos de dedicación especial, asignación especial y zonas.

En esa primera propuesta el agente Comando que hoy percibe 15.157 pesos pasaría a ganar 20.428 y un oficial principal del mismo escalafón que hoy cobra 23.226 pasaría a tener un salario de 32.083 pesos.

Mientras, en la cuarta propuesta se busca bajo otros aumentos de índices llevar el sueldo de un agente Comando a 23.844 y el de un oficial principal a 45.673 pesos.

"El gobierno no es que se pone en la negativa a darnos el aumento. Se puso a hacer números y nos va a dar una propuesta coherente en base a las seis propuestas que llevamos nosotros" adelantó García frente a cómo vienen las negociaciones.

