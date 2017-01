El Patagónico | Policiales - 10 enero 2017 Los presos pidieron una "pelopincho" El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, nuevamente se refirió ayer al tema del consumo de los presos y los gastos que demandan aseverando que las exigencias que tienen "son vergonzosas".

El gobernador efectuó las declaraciones al encabezar en la Sala de Situación de Casa de Gobierno la firma de un convenio en el marco del Programa Conductor Responsable.

Señaló que "con el tema de los presos estuve viendo algunas cosas que, si no fuese de la gravedad que es, causan gracia".

Indicó que "por el consumo que tienen algunos, deben tener toda la dentadura de primera porque la pasta dental que consumen es impresionante, igual que los huevos que consumen por día" y remarcó que "eso es una vergüenza. Por eso vamos a ir a fondo y nos tienen que dar informes".

Con respecto al traslado de internos al nuevo Instituto Penitenciario Provincial, el gobernador manifestó que "quiero decirle a la gente que nosotros hacemos la cárcel pero no somos los que metemos los presos a la cárcel; los que meten los presos a la cárcel es la Justicia".

En ese sentido expresó: "¿Sabes por qué no está lleno? Porque requieren psicólogos para los abusadores, no los abusados, y lo último que pidieron es una pelopincho".

"Yo preguntaría si también quieren una dama de compañía porque es una cárcel; no es un lugar de fiesta", aseveró Das Neves.

"Eso está ahí hace mucho tiempo y realmente hubo un esfuerzo muy grande de toda la Provincia para tener un lugar como el Servicio Penitenciario, pero la verdad es que las exigencias son vergonzosas", remarcó.

Al finalizar el gobernador expresó que "se pongan las pilas, después se enoja la Justicia cuando la gente les reclama".



CONDUCTOR RESPONSABLE



Ayer, Das Neves presidió en la Sala de Situación de Casa de Gobierno la firma del acta acuerdo para el inicio formal de la campaña de verano 2017 "Conductor Responsable", que se realizará en distintas ciudades de toda la provincia.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 15 de marzo, es impulsada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y el Ministerio de Salud, por medio de la Dirección provincial de Tratamiento de las Adicciones.

De la ceremonia participaron el vicegobernador, Mariano Arcioni; los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Gobierno, Pablo Durán; de la Producción, Pablo Mamet, de la Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo; el subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera; el director de la Agencia Provincia de Seguridad Vial (APSV), Ladislao Acebes, y agentes de la dependencia que realizarán los controles preventivos en distintas rutas y en las Fiestas Populares.

Al respecto, el subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera, destacó "el trabajo interministerial que se da en el desarrollo de este programa denominado Conductor Responsable, cuyo objetivo principal es la prevención y generar conciencia en cuanto al riesgo en el consumo de alcohol asociado al manejo de un vehículo".

El funcionario provincial detalló que "esta campaña se larga ahora y va a durar hasta el 15 de marzo, la cual implica controles vehiculares en todas las rutas del Chubut, tanto en accesos a distintas ciudades como en Fiestas Populares".

"A los conductores que les realicen el control de alcoholemia, y les dé resultado positivo, al margen de las multas que tendrán junto a lo punitivo, nosotros les vamos a ofrecer asesoramiento, charlas y ayuda para que tomen conciencia, pudiendo de esta manera resolver su problema" y agregó que " a los que les dé negativo el test les vamos a entregar un voucher para que participen de un sorteo que se efectuará unos días antes de finalizar la campaña por Lotería Nacional porque habrá premios para reconocer justamente al conductor responsable".

Por su parte el director de la APSV, Ladislao Acebes, expresó que "en cuanto a las políticas de prevención en seguridad vial que se han determinado desde el Poder Ejecutivo y aplicadas a través del Ministerio de Gobierno, hemos ampliado nuestro accionar a través del trabajo conjunto con los distintos organismos estatales como es el caso del Ministerio de Salud, de Educación y de Turismo" porque "esta problemática abarca a todos en carácter de responsabilidad".

A su vez el funcionario resaltó que "en el caso de este programa, nosotros tendremos la tarea de controlar quiénes están conduciendo bajo los efectos del alcohol, y luego que intervenga el Ministerio de Salud que ofrecerá alternativas a esas personas para poder tratar su problemática, en pos de encontrar una solución a la adicción del alcohol".

El gobernador Das Neves fue el responsable de firmar el acta acuerdo para el inicio formal de la campaña de Verano 2017 "Conductor Responsable", que además rubricaron el ministro de Gobierno, Pablo Durán, y el subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera.

La campaña se ejecutará con carpas de la APSV que se instalarán en las fiestas populares en la zona costera y cordillerana. Además, habrá puntos fijos de control vehicular sobre las rutas Nº 25 y Nº 7, Trelew–Rawson; módulo norte ruta Nº 3 Trelew; Doble Trocha a Playa Unión; Ruta Nº 1, istmo Península; Ruta Nº 3 acceso a Comodoro Rivadavia; Ruta Esquel–Trevelin y Ruta Nº 26 acceso a Sarmiento.

