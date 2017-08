El Patagónico | Deportes - 19 agosto 2017 Los promocionales arrancan mañana

La Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia dará comienzo mañana en el gimnasio municipal 1 al torneo Clausura 2017, para las categorías Infantil, Menor, Cadete y Juvenil.

La fecha dará inicio a las 10:30 con el partido que animarán Petroleros Futsal y Los Ases que corresponde a la categoría Infantil 05-06.

La actividad se extenderá hasta pasadas las 19 completando un total de once partidos, destacando que también se jugará en Menor, Cadete y Juvenil.



PROGRAMA



Mañana en el gimnasio municipal 1

10:30 Petroleros Futsal vs Los Ases: Infantil 05-06.

11:10 Flamengo vs Racing Comodoro; Infantil 05-07.

11:50 La Súper vs Olimpo; Infantil 05-08.

12:30 Juan XXIII vs Lalas; Menor.

13:20 Sport Boys vs Apaches Futsal; Menor.

14:00 Juanes Motos vs Flamengo; Menor.

14:40 Apaches Futsal vs Parma FC; Cadete.

15:30 Los Amigos vs Lanús; Cadete.

16:20 Flamengo vs Juanes Motos; Cadete.

17:10 Los Ases 'A' vs Los Ases 'B'; Juvenil.

18:00 Juan XXIII vs La Super; Juvenil.





Fuente: