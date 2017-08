El Patagónico | Deportes - 26 agosto 2017 Los Pumas buscan revancha con la vuelta del "Cumpa" Herrera

Con el retorno a la titularidad del pilar comodorense Ramiro Herrera, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, irá hoy por el triunfo frente a Sudáfrica, que lo derrotó en su debut en el Championship, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de la sexta edición del torneo, del que también participan Australia y Nueva Zelanda.

El partido entre Los Pumas y los Springboks se disputará a las 16:40 en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta y será controlado por el francés Pascal Gauzere.

Los Pumas perdieron el sábado anterior ante Sudáfrica, por 37 a 15, y de esa manera sumó su décima derrota seguida frente a los seleccionados del Tier 1 (los ochos primeros en el ránking oficial de la World Rugby).

El equipo argentino presentará seis modificaciones con respecto a la alineación que cayó el sábado pasado. En la primera línea el pilar Lucas Noguera Paz reemplazará a Nahuel Tetaz Chaparro, descartado por el protocolo de conmoción al recibir un golpe en la cabeza; el tercera línea Juan Manuel Leguizamón ingresará por el rosarino Leonardo Senatore, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha; el pilar Ramiro Herrera ingresará por Enrique Pieretto y el segunda línea Matías Alemanno suplirá a Guido Petti.

En los tres cuartos el entrenador Daniel Hourcade realizó dos cambios estratégicos, ingresarán el medio apertura Juan Martín Hernández y Tomás Cubelli por Nicolás Sánchez y Martín Landajo, respectivamente.

Las modificaciones realizadas por el técnico argentino obedecen a buscar una mayor obtención de pelotas, fortalecer las formaciones fijas- especialmente el scrum- y modificar la pareja de medios para lograr mayor dinamismo en el juego con los tres cuartos.

El Sudáfrica, el ingreso del medio scrum Francois Hougaard en lugar del lesionado Ross Cronje será la única variante que presentará en Salta.

El panorama para el choque de hoy no es el mejor. Los Pumas en el debut en el Rugby Championship perdieron frente un rival sólido en todas sus líneas, pero la diferencia en el juego y en el resultado fue abrumador.

El rugby argentino ha involucionado esta temporada tanto en la franquicia Los Jaguares como en Los Pumas. Las principales falencias son el control de la pelota, las fallas técnicas y la flaqueza en el scrum, una de las facetas vitales en el armado del juego.

Los Pumas afrontarán su séptima presentación en el Rugby Championship ante los Springboks, que lideran el historial con cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

El equipo albiceleste superó la temporada anterior a Sudáfrica por 26-14 en Salta, en tanto que el primer triunfo de Los Pumas frente a los Springboks en este certamen fue el 8 de agosto del 2015 por 37-25. Ese mismo año, el 25 de agosto, empataron en 16 tantos en la ciudad de Mendoza.

Los cuatro éxitos sudafricanos fueron en el 2012 (27-6), 2013 (73-13), 2014 (13-6) y 2017 (35-15).

En su próximo paso por Oceanía, el sábado 9 de septiembre, Los Pumas chocarán frente a los bicampeones de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el Yarrow Stadium de la ciudad de New Plymouth. Y una semana más tarde chocarán ante los Wallabies de Australia, en el GIO Stadium de la ciudad de Canberra.





