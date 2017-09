El Patagónico | Deportes - 08 septiembre 2017 Los Pumas buscarán mañana vencer en Nueva Zelanda a los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá en la madrugada de mañana frente a Nueva Zelanda, ultimo bicampeón mundial (2011 y 2015), en un partido válido por la tercera fecha de la sexta edición del torneo Rugby Championship.

El encuentro se disputará en Yarrow Stadium de New Plymouth, Nueva Zelanda, desde las 4:35 (hora de Argentina) y será controlado por el árbitro australiano Angus Gadner, con el galés Nigel Owens y el británico Matthew Carley como asistentes.

Los Pumas, conducidos por el entrenador Daniel Hourcade, irán por su primer triunfo frente a los All Blacks en el torneo Rugby Championship, que agrupa a las potencias del hemisferio Sur, ya que perdió en todas las oportunidades que se enfrentaron en las cinco ediciones anteriores.

El equipo titular argentino presentará siete cambios respecto a la formación inicial, que perdió en la segunda fecha frente a Sudáfrica por 41 a 23, en la ciudad de Salta.

En la primera línea regresará el pilar derecho tucumano Nahuel Tetaz Chaparro en lugar del lesionado pilar comodorense Ramiro Herrera, mientras que el segunda línea Guido Petti ingresará en lugar de Tomás Lavanini, quien no integra el plantel que viajó a Oceanía.

En tanto, en la tercera línea, el santiagueño Javier Ortega Desio y Benjamín Macome, reemplazarán a Tomás Lezana y el experimentado Juan Manuel Leguizamón, respectivamente.

Por su parte, entre los tres cuartos, el medio apertura Nicolás Sánchez irá por Juan Martín Hernández, descartado por una lesión abdominal.

Asimismo, por cambios técnicos, ingresarán como segundo centro Matías Moroni en lugar de Matías Orlando y el wing Santiago Cordero por Ramiro Moyano.

El banco de suplentes estará conformado por Julián Montoya, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Martín Landajo, Santiago González Iglesias y Matías Orlando.

El seleccionado de Nueva Zelanda derrotó a Australia por 54 a 34 en Sydney y 35 a 29 en Dunedin en las dos primeras fechas del Rugby Championship 2017.

El técnico Steve Hansen también confirmó la formación inicial de los All Blacks también con siete modificaciones para el choque de mañana frente a Los Pumas. Ingresarán Ardie Savea, Vaea Fifita, Luke Romano, TJ Perenara, Israel Dagg, Nehe Milner-Skudder y Anton Lienerth-Brown por Liam Squire, Sam Cane, Sam Whitelock, Aaron Smith, Ben Smith, Rieko Ioane y Ryan Crotti.





