RUGBY - 10 septiembre 2017 Los Pumas hilvanaron su tercera derrota al caer ante los All Blacks El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió ayer ante Nueva Zelanda, los All Blacks, actuales bicampeones del mundo, por 39 a 22 y de esta manera sumó su tercera derrota consecutiva en la sexta edición del torneo Rugby Championship, en el que participan las potencias del hemisferio Sur.

El encuentro correspondiente a la tercera fecha del certamen se disputó en la ciudad de Plymouth, en el Yarrow Stadium, finalizó con un parcial favorable para Los Pumas de 16 a 15, y que fue dirigido por el árbitro australiano Angus Gadner.

Los tantos de Argentina fueron conquistado con un try, dos penales, una conversión y un drop del apertura tucumano Nicolás Sánchez, mientras que el rosarino Emiliano Boffelli aportó dos penales.

Por su parte, los All Blacks sumaron seis tries- tres en cada parcial- obtenidos por Nehe Milner-Skudder, Anton Lienert-Brown, Israel Dagg, Vaea Fifita, Damian McKenzie y Beauden Barrett.

En tanto, el ingresado Lima Sopoaga sumó un penal y dos conversiones para los "Hombres de Negro".

El equipo argentino pese a no contar con muchas pelotas a su favor soportó la presión de los All Blacks hasta los cincuenta minutos que logró estar arriba en el marcador 22 a 15, pero en los veintes minutos finales sucumbió ante el asedio del bicampeones del mundo.

Más allá del claro y justo triunfo de Nueva Zelanda, el conjunto argentino mostró una leve mejoría con respecto a las dos derrotas anteriores frente a Sudáfrica, basado en el juego con el pie y la batalla de los forwrads en las formaciones fijas y en el duelo mano a mano fue parejo.

Los Pumas lograron un inesperado parcial a su favor, pese a las aisladas tres conquistas de los All Blacks que fueron letales a la hora de atacar ante la endeble defensa argentina que cada vez que fue atacada sufrió la estocada final por falta de tackle.

Con poco los argentinos, beneficiados con las tres conversiones falladas por Barret y la puntería de Emiliano Boffell al convertir un penal de mitad de cancha y el try conquistado sobre el final por Sánchez, se fueron al descanso con un parcial favorable de 16 a 15.

En la parte complementaria, el conjunto argentino estiró la diferencia a su favor con los penales de Sánchez y Boffelli para alcanzar un parcial de 22 a 15, pero poco duro la alegría para los argentinos.

En la jugada siguiente, Veavea Fifitra -la figura del encuentro- en una veloz corrida alcanzó la cuarta conquista y con la conversión del ingresado Lima Sopoaga, le significó llegar a la igualdad en 22 tantos.

Los All Blacks con el correr de los minutos fueron logrando el dominio de las acciones al aprovechar el desgaste de los jugadores argentino, y con las dos conquistas de Damien y Beadun Barret, ambas convertidas por Sopoaga lograron inclinar el resultado a su favor.





