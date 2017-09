Nueva Zelanda derrotó a Argentina por 39-22 en la tercera fecha del Rugby Championship, en partido disputado este sábado en New Plymouth. Se repite la derrota los All Blacks pese a que los Pumas llegaron al descanso con ventaja de 16-15.

Los Pumas no pudieron superar a los All Blacks

La esperanza argentina puesta en Los Pumas este sábado no alcanzó, Nueva Zelanda derrotó a Argentina 39-22. Los Pumas tuvieron un desempeño bueno pero no pudo cambiar la racha, tuvo incluso una ventaja de 22-15 en el segundo tiempo, antes de ceder en los últimos veinte minutos del encuentro. En el clásico duelo los All Blacks consiguieron seis tries por solo uno del equipo sudamericano.

Los Pumas cosechan de esta forma su tercera derrota en el torneo de selecciones del Hemisferio Sur, tras haber perdido dos veces ante Sudáfrica, primero por 37-15 en Port Elizabeth y después por 41-23 en Salta.

Tras la ventaja del descanso, Argentina aumentó la diferencia con dos penales, poniendo el 22-15 en el marcador, antes de que un try del tercera línea neozelandés Vaea Fifita, a 30 minutos del final, permitiera a los locales nivelar el partido.

El head-coach neozelandés, Steve Hansen, se había referido a Fifita como una "bestia física" antes del partido, y el jugador de 25 años quiso darle la razón a su técnico, usando sus 196 centímetros y sus 113 kilos para romper la defensa de los Pumas.

Nueva Zelanda se puso pronto con ventaja en el marcador, con un try del wing Nehe Milner-Skudder (8), logrando dos más antes del descanso por medio de los centros Anton Lienert-Brown (18) e Israel Dagg (37).

En el historial, Los Pumas siguen sin poder ganarle a los All Blacks: de 29 partidos los de negro ganaron 28 y empataron uno.