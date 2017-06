El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017 Los Pumas se prueban con Inglaterra

Llegó el momento de ver nuevamente a Los Pumas en acción. Esta tarde, con transmisión en vivo de ESPN 2 y Play desde las 15:30, el seleccionado de Daniel Hourcade recibirá a Inglaterra en el estadio Bicentenario de San Juan.

"La obligación de ganar es de Argentina", se adelantó a decir Eddie Jone en conferencia de prensa. El coach extranjero sabe que la presión es para el local y juega con eso. Daniel Hourcade armó un equipo con su sello, con varias caras distintas a las que terminaron jugando en el Super Rugby con Jaguares.

Será la oportunidad para algunos nombres que no tenían tantos minutos como Enrique Pieretto, en la primera línea, Javier Ortega Desio como ala y Juan Leguizamón en la posición de octavo, relegando al banco de suplentes a Leonardo Senatore. Las otras novedades estarán en las puntas con Matías Moroni y el debut internacional con la selección de Emiliano Boffelli.

Por el lado de Inglaterra, habrá 10 debutantes entre los 23 convocados y cuatro entre los titulares, producto de la gira de los Lions que convocó a los mejores hombres. La mayor sorpresa será el tercera línea Tom Curry, de 18 años. El último jugador inglés en debutar en su selección mayor con menos de 20 años, fue un tal Jonny Wilkinson allá por 1998.

Además será la hora de Alex Lozowski, el talentoso jugador de Saracens -compañero de Marcelo Bosch y Juan Figallo- que acumula varios entrenamientos con el primer equipo, pero que hasta ahora no había tenido su oportunidad. Completan la lista de nuevos: Harry Williams (Exeter Chiefs) y Mark Wilson (Newcastle Falcons).

Los Pumas no vencen a Inglaterra desde 2009, en Salta. Aquella tarde, Juan Leguizamón apoyó dos tries para el 24-22. En el medio pasaron seis partidos, incluida la Copa del Mundo de 2011, y una racha positiva histórica del equipo de Eddie Jones que lo convierten en uno de los dos mejores equipos del planeta. ¿Será el momento de revertir la historia?





