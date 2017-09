El Patagónico | Deportes - 16 septiembre 2017 Los Pumas sueñan con un triunfo ante Australia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, irá hoy contra Australia por su primer triunfo en el marco de la cuarta fecha de la sexta edición del torneo Championship, que agrupa a las potencias del hemisferio Sur.

El partido se disputará en el GIO Stadium de Canberra, Australia, desde las 7 (hora de Argentina) y será dirigido por el árbitro irlandés Johen Lacey, con los neozelandeses Glen Jackson y Paul Willians como asistentes.

Los Pumas presentarán cuatro modificaciones con respecto al equipo que perdió el sábado anterior en la tercera fecha frente a Nueva Zelanda por 39 a 22, encuentro disputado en la ciudad de New Plymouth.

Entre los forwards, el octavo santiagueño Tomás Lezana irá en reemplazo del tucumano Benjamín Macome.

Entre los tres cuartos, tres serán las modificaciones: el medio scrum Martín Landajo ingresará por Tomás Cubelli, el wing Ramiro Moyano reemplazará a Joaquín Tuculet -quien regreso al país porque fue padre- y Matías Orlando ingresará por Santiago Cordero.

El banco de suplentes estará integrado por: Julián Montoya, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Tomas Cubelli, Santiago González Iglesias y Manuel Montero.

El seleccionado argentino perdió los tres encuentros que disputó en esta edición: con Sudáfrica en Port Elizabeth por 37 a 15 y 41 a 23 en Salta, y la citada derrota con los poderosos All Blacks neozelandeses.

Argentina y Australia se midieron en 27 oportunidades; los Wallabies vencieron en 21 ocasiones, Los Pumas cinco, y se registró un empate.

El seleccionado argentino perdió en sus dos presentaciones frente a Australia (36 a 20 y 33 a 21) en la edición del año anterior del Championship.

En Australia, el representativo argentino disputó trece encuentros y solo se impuso en una ocasión (18 a 3), en su primera gira por Oceanía, el 31 de julio de 1983.

Asimismo, los cuatro triunfos restantes fueron en 1979 (24 a 13), en 1987 (27 a 19), en 1997 (18-16) y finalmente en el 2014 (21 a 17) en el estadio Malvinas Argentinas, único éxito en el Championship.

La última presentación de Los Pumas en la ciudad de Canberra fue el 24 de junio del 2000, con el triunfo de los Wallabies por 32 a 25.

El seleccionado argentino, conducido por el entrenador Daniel Hourcade, deberá hoy mantener el mismo esquema de juego desarrollado frente a los All Blacks, que culminó con una nueva derrota pero que marcó la mejor actuación de la temporada.

Los Pumas, si mantienen el nivel de juego durante los ochenta minutos, basado en el tackle, la disciplina y el manejo de la pelota, cuentan con posibilidades de derrotar a Australia, que aún no logró un triunfo en el certamen.

Los Wallabies realizarán una sola modificación en su formación titular, ingresará el segunda línea Rob Simmons por Rony Arnold.

El banco de suplentes lo conformarán: Jordan Uelese, Tom Robertson, Allan Alaalatoa, Izack Rodda, Jack Dempsey, Nick Phipps, Samu Kerevi y Marika Koroibete

El seleccionado australiano cayó en sus dos enfrentamientos frente a Nueva Zelanda, 54 a 34 de local en Sydney, en Dunedin 35 a 29; y empató en 23 tantos la semana anterior frente a Sudáfrica, en Port Elizabet.

Nueva Zelanda es el puntero del Championship con 14 unidades, seguido por Sudáfrica con 11, Australia suma 3 y Argentina está último sin puntos.





