El Patagónico | Deportes | RUGBY - 17 junio 2017 Los Pumas van por la revancha frente a Inglaterra en Santa Fe El comodorense Ramiro Herrera espera su oportunidad desde el banco de suplentes. La selección argentina de rugby, conducida por el entrenador Daniel Hourcade, en sus últimas doce presentaciones sumó solo dos triunfos.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá hoy frente a Inglaterra e intentará tomar revancha de la ajustada derrota que sufrió la semana pasada ante el mismo rival para cortar una racha de siete caídas consecutivas frente al conjunto británico.

El partido se disputará desde las 16:15 en el estadio Brigadier Estanislao López del club Colón, en Santa Fe, y será dirigido por el árbitro irlandés John Lacey, con televisación de la señal de cable ESPN 2.

Los Pumas perdieron el sábado anterior sobre el final del partido frente a Inglaterra por 38-34, en un encuentro disputado en la ciudad de San Juan, que marcó su primera presentación en la temporada internacional.

Finalmente, el sábado 24 de junio el conjunto albiceleste jugará frente al seleccionado de Georgia, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El equipo titular argentino presentará una sola modificación respecto de la formación de la semana anterior frente a los británicos: entre los tres cuartos, ingresará el wing tucumano Ramiro Moyano por Matías Moroni.

El banco de suplentes lo integran los siguientes jugadores: Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Matías Moroni.

Los Pumas deberán extremar la concentración y el cuidado en el contacto con la pelota. Otro de los puntos centrales en los últimos compromisos fue no encontrar la fórmula para cerrar los encuentros con un triunfo en los minutos finales.

En el encuentro de la semana anterior, Los Pumas demostraron una clara mejoría en el scrum y en las formaciones fijas, que se vio reflejado como una interesante mejoría con respecto a los últimos compromisos.

El conjunto argentino, conducido por el entrenador Daniel Hourcade, en sus últimas doce presentaciones sumó solo dos triunfos: frente a Sudáfrica en agosto del año pasado por 26-24 y tres meses más tarde ante Japón por 54-20, mientras que sufrieron diez derrotas.

Los Pumas vencieron por última vez a Inglaterra (24-22) en el estadio Padre Martearena de Salta, el 13 junio de 2009.

Los seleccionados de Argentina e Inglaterra integran el grupo C del Mundial de Rugby Japón 2019 junto con Francia, el representante de la zona Africa 1 y el ganador del repechaje.

Los Pumas y el equipo de la "Rosa" se midieron en 22 oportunidades, con 16 triunfos de los británicos, cuatro victorias de Los Pumas y dos empates.

Inglaterra, actual bicampeón del torneo Seis Naciones, conducido por el técnico australiano Eddie Jones, presentará hoy tres modificaciones en su alineación titular con respecto al equipo que derrotó la semana anterior a Los Pumas.

Entres los forwards, sobresale el regreso del ala Chris Robshaw, jugador del club inglés Harlequins y ex capitán del seleccionado, mientras que los dos cambios entre los tres cuartos son los ingresos de Pier Francis y Sam Underhill, quienes reemplazarán a Alex Lozowski y Tom Curry, respectivamente.

El banco de suplentes lo componen Jack Singleton, Matt Mullan, Will Collier, Nick Isiekwe, Mark Wilson, Jack Maunder, Alex Lozowski y Denny Solomona.



PROBABLES FORMACIONES



Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli,Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Entrenador. Daniel Hourcade.

Inglaterra: Ellis Genge, Dylan Hartley (capitán) y Harry Williams; Charlie Ewels y Joe Launchbury; Chris Robshaw, Sam Underhill y Nathan Hughes; Danny Care y George Ford; Jonny May, Piers Francis,Henry Slade y Marland Yarde; Mike Brown. Entrenador: Eddie Jones.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).

Hora: 16:15.

Arbitro: John Lacey (Irlanda).

Televisa: ESPN 2.



Fuente: