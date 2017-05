"Los que me agredieron fueron tres subdesarrollados"

"Muchos dicen que este país es subdesarrollado. Entonces hay muchos subdesarrollados. Ayer me tocaron tres a mí", disparó molesto Barros Schelotto durante la conferencia de prensa que dio ayer en el club.

"En un principio me pareció gracioso. Después no. Más allá del color y la pasión que despiertan Boca y River, hay límites. Era gente grande y se pasaron. Me pareció un falta de respeto", agregó el entrenador de Boca.

El 'Mellizo', a la salida de la Fundación Favaloro, se cruzó con tres hinchas de River que primero lo cargaron y después lo agredieron con escupitajos y patadas a su automóvil.

Guillermo Barros Schelotto, por último, se refirió a la fotografía que se tomó junto a una de las empleadas de la Fundación, que se viralizó en las redes sociales, ya que la joven, hincha de River, hizo un gesto por lo bajo marcando con sus dedos los tres goles que su equipo le convirtió el domingo en el Superclásico a Boca, en el 3-1, en La Bombonera. "No fue algo grave, pero sí una falta de respeto", sentenció.