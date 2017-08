El Patagónico | Regionales | REEMBOLSOS PATAGONICOS - 02 agosto 2017 Los reembolsos por puertos patagónicos se tratan el 16 La sesión especial en la que los senadores, básicamente de la Patagonia, buscarán derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual Mauricio Macri eliminó los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, se realizará el miércoles 16, tres días después de las elecciones primarias.

La senadora nacional por Chubut del Frente para la Victoria (FPV), Nancy González, informó ayer que la sesión especial de la Cámara alta del Congreso en la que se buscará derogar el DNU de Mauricio Macri que eliminó los reembolsos por puertos patagónicos, será el próximo miércoles 16; es decir tres días después de las elecciones primarias.

Luego del controvertido levantamiento de la sesión que para ese fin se había convocado para el 12 de julio, los legisladores patagónicos, entre ellos Nancy González, continuaron trabajando para que se tratara el rechazo al DNU que la Comisión Bicameral impuso el 13 de diciembre.



"LA SITUACION DE LA PATAGONIA ES TERRIBLE"



La senadora chubutense se mostró preocupada "por la terrible situación que atraviesan las provincias de la Patagonia. Los patagónicos estamos sufriendo el ajuste que emplea el gobierno de Macri" indicó y recordó que “se necesitan políticas públicas que permitan el desarrollo de nuestra región”.

“Ojalá en esta nueva sesión no se produzca ningún tipo de maniobra extraña por parte del oficialismo y podamos así realizar una votación transparente que permita poner en consideración del cuerpo la validez de este DNU que perjudica la región patagónica” concluyó González.

El pasado 13 de diciembre, en una fecha simbólica para los comodorenses, la Comisión Bicameral del Congreso rechazó el DNU por el cual se eliminó el sistema de reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos. Sin embargo, luego de ese duro impacto que recibió el Poder Ejecutivo, la determinación de la Comisión no pudo ser tratada en el Parlamento.

Para que el Decreto deje de tener vigencia, y en consecuencia se rehabiliten los reembolsos, el rechazo debe ser avalado por ambas Cámaras, algo que es complicado pero que, incluso a partir de distintas maniobras que realizó el oficialismo el mismo no pudo ser tratado en sesión.

El rechazo al DNU mereció una dura batalla de los legisladores patagónicos, entre ellos el chubutense Mario Pais, que fue acompañada por el gobernador Mario Das Neves, que activamente participó de las deliberaciones y del armado político detrás de la determinación de la comisión.

Para fundamentar la derogación, el gobierno de Macri sostuvo que la misma se sostenía en acuerdos suscriptos en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las provincias, en tanto, aludieron al daño económico que implica la medida, que cuenta con el aval de los puertos y de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ya que los principales beneficiados por el DNU son las estaciones marítimas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

Fuente: