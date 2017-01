El Patagónico | Deportes - 14 enero 2017 Los Senior salen a buscar esta tarde sus semifinalistas Camberra con Abel Amaya, Huracán frente a Talleres, General Roca con Luz y Fuerza y Laprida frente a Estrella Blanca serán los partidos de los cuartos de final por la división A.

La Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde los cuartos de final de la división A del campeonato de la categoría Senior. En ese contexto, en cancha de Huracán, desde las 13 jugarán Camberra con Abel Amaya y luego el "Globo", quien fue el mejor equipo de la fase regular, se enfrentará con Talleres.

Los otros dos partidos de cuartos tendrán como escenario a la cancha de Laprida. Allí, General Roca se enfrentará con Luz y Fuerza, mientras que a continuación, jugarán Laprida con Estrella Blanca.

Mientras tanto, por la categoría Senior B, no habrá esta tarde acción hasta la semana que viene cuando el Tribunal de Penas resuelva sobre la protesta del partido entre Banco Provincia y FM 1001.

Mañana, mientras tanto, en cancha de Estrella Blanca y desde las 11 se jugarán las semifinales del torneo de la categoría Master. Abriendo la programación jugarán Pueyrredón y Ameghino, y a continuación lo harán Laprida con Unión San Martín Azcuénaga.



> Programa

Hoy (Senior, cuartos de final)

Cancha: Huracán (13:00)

- Camberra vs Abel Amaya. Arbitro: Ramón Coñuecar. Líneas: Angel Pérez y Cipriano Ojeda.

- Huracán vs Talleres. Arbitro: Walter Toledo. Líneas: Angel Pérez y Cipriano Ojeda.



Cancha: Laprida (15:00)

- General Roca vs Luz y Fuerza. Arbitro: Jorge Herrera. Líneas: José Sierra y Heriberto Orellano.

- Laprida vs Estrella Blanca. Arbitro: Enrique Paillán. Líneas: Heriberto Orellano y José Sierra.



Master (mañana – semifinal)

Cancha: Estrella Blanca (11:00)

- Pueyrredón vs Ameghino. Arbitro: José Sierra. Líneas: Miguel Zapana y Jorge Herrera.

- Laprida vs USMA. Arbitro: Simón Roa. Líneas: Ramón Coñuecar y Angel Pérez.





