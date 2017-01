El Patagónico | Deportes - 15 enero 2017 Los Senior ya tienen a sus semifinalistas La Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia disputó en la tarde de ayer los cuartos de final de la división A del torneo oficial de la categoría Senior.



En ese contexto, los equipos que avanzaron a las semifinales con Camberra, que derrotó 2-1 a Abel Amaya, Huracán que venció 1-0 a Talleres, Luz y Fuerza, que le ganó por penales 3-1 a General Roca (habían empatado 2-2) y Laprida que se impuso por 1-0 a Estrella Blanca.

De esa manera, los cruces de semifinales son: Laprida-Camberra y Huracán-Luz y Fuerza.

La acción continuará hoy desde las 11 cuando en cancha de Estrella Blanca se jueguen las semifinales del torneo de la categoría Master. Primero jugarán Pueyrredón con Ameghino y luego Laprida se medirá con Unión San Martín Azcuénaga.



> Panorama

Ayer (Senior, cuartos de final)

Cancha: Huracán

- Camberra 2 / Abel Amaya 1.

- Huracán 1 / Talleres 0.



Cancha: Laprida

- General Roca 1 (2) 1 / Luz y Fuerza (2) 3.

- Laprida 1 / Estrella Blanca 0.



Semifinales

Laprida vs Camberra.

Huracán vs Luz y Fuerza.



Master (hoy – semifinal)

Cancha: Estrella Blanca (11:00)

- Pueyrredón vs Ameghino. Arbitro: José Sierra. Líneas: Miguel Zapana y Jorge Herrera.

- Laprida vs USMA. Arbitro: Simón Roa. Líneas: Ramón Coñuecar y Angel Pérez.





Fuente: