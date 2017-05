Los "sin techo" héroes en Manchester serán recompensados

Stephen Jones y Chris Parker son los dos "sin techo" que asistieron a los heridos que corrían desesperados luego de que el terrorista Salman Abedi se hiciera explotar con una bomba casera de clavos provocando la muerte de 22 personas -la mayoría niños y adolescentes- y más de cien heridos.

En lugar de salir corriendo tras la explosión, se acercaron a los heridos, intentaron calmarlos, las sacaron vidrios y metales de sus caras y vieron morir a personas delante de ellos. Jones dormía cerca del lugar cuando explotó la bomba. Parker, de 33, merodeaba pidiendo limosna. Y hoy mucha gente quiere recompensarlos por su actitud.

El presidente del equipo de fútbol West Ham, David Sullivan y su hijo Dave ofrecieron pagarle a Jones, un ex albañil de 35 años, una vivienda por seis meses para ayudarlo a reinsertarse en la sociedad.

"Mi papá y yo queremos alquilarle una casa para que se vuelva a poner en pie", twitteo Dave. "Si alguien nos ayuda a encontrarlo se le agradeceremos. Un acto así merece recompensa". A las pocas horas, pudieron dar con él.

"Que sea un ´sin techo´ no quiere decir que no tenga corazón ni sea humano. Ellos necesitaban ayuda y me gusta pensar que hubieran hecho lo mismo si yo lo necestitaba", había dicho Jones durante una entrevista que le hicieron tras el atentado. "No me lo hubiera perdonado nunca si me iba dejando a todos esos chicos así. Era un montón de chicos ensagrentados, llorando y gritando".

Parker contó que vio a una chica que había perdido sus piernas por la explosión buscar a su madre y que una señora de unos 60 años murió en sus brazos. Su madre, Jessica, que no tenía noticias de él hace años -y tampoco estaba enterada de que dormía en la calle- volvió a saber de su hijo a través de las noticias. "Cuando vi la historia sobre lo que hizo y lo valiente que fue, me sentí muy orgullosa. Pensé ´ese es mi chico´. Atravesó en su vida momentos difíciles, pero tiene un corazón de oro".