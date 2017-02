El Patagónico | Regionales | MUSICA - 10 febrero 2017 Los Skalópez se presentan en Sótano Pub La formación creada en 2012, que fusiona ska, reggae, punk e interpreta temas de Tokio Ska, Mimi Maura, Karamelo Santo y reversiones de Demonios de Corbata, presentará canciones de lo que será su primer trabajo discográfico, el cual comenzarían a grabar en marzo.

"Dife" López, en saxo tenor y voz principal; Daniel "Pulpo" Paredes, batería; Alejandro "Pandora" Mansilla, guitarra, coros y voz; "Ema" Soto, bajo; Diego "Chiqui" Peralta, trompeta; Federico Maluendez, saxo alto; Laura Bahamonde, trombón; y Daniel Albornoz en teclas, integran "Skalópez", banda que luego de la medianoche del sábado tocará en Sótano Pub.

La formación se inició en 2012 y ya grabó un demo de cuatro temas en La Cucha Record, la casa de "Carlitos" Maldonado, el fundador y ex bajista de la banda.

En ese lugar, donde ensayaban, se gestaron las diferentes canciones que presentarán el sábado. Por eso "Dife" en diálogo con El Patagónico aseguró que no será una noche más, al haberse cumplido el martes un año del fallecimiento de Maldonado, quien también integró "Demonios de Corbata", formación que al separarse dio vida a la banda con la incorporación de algunos de sus músicos, como "Chiqui" Peralta y "Pandora" Mansilla.

"No va a ser un show más. Ayer se cumplió un año de su fallecimiento, era nuestro bajista, pero seguimos con la banda al pie de la letra como él quisiera que siguiéramos, así que acá estamos, firmes", dijo "Dife", emocionada.

La formación tocará los cuatro temas de su demo y un extenso repertorio que fusionará ska, reggae, punk, con temas de Tokio Ska, Mimi Maura, Karamelo Santo, y reversiones de Demonios de Corbata.

Está previsto que a las 2:30 de la madrugada del domingo inicie el show con la presentación de "Vagón Expreso", una banda de punk que llegará desde Caleta Olivia y con la cual los skalópez querían tocar hace mucho tiempo. Luego será el turno de la banda de Comodoro.

Material de la formación se puede encontrar en el sitio Youtube y próximamente en el formato tradicional, ya que la banda quiere entrar a estudios en marzo para grabar su primer trabajo discográfico, el cual se podrá escuchar en parte en la madrugada del domingo. "Ya estamos ensayando para eso, creemos que va a ser recién marzo. Ahora vamos a hacer la presentación en el Sótano y estamos estipulando si contamos con la suerte de poder participar en el aniversario de Comodoro", explicó Dife.

"También tenemos un par de fechas para ir a Madryn y quizás a otros lugares, como El Bolsón, Playa Unión, Las Grutas, en una mini gira patagónica", adelantó la safoxonista, quien dudó en decir que la madrugada en Sótano Pub será "una linda velada, como siempre. Para ir a bailar, para ir a poguear".



