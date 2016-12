Los sueldos "a producción" en el petróleo podrían extenderse a todas las operadoras

El esquema de trabajo que incluye días de suspensión sin goce de haberes en YPF podría extenderse al resto de las operadoras, consideró el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, en declaraciones radiales ayer. Luego, explicó las características del plan vacacional que también se acopla a este convenio firmado con la operadora de bandera.El sindicalista de los petroleros jerárquicos indicó que los trabajadores empiezan a adaptarse a las circunstancias y "así vamos surfeando". "No hemos regalado nada. Aquí el trabajador va a cobrar de acuerdo a la jornada que realice", dijo ayer."Hace un año veíamos lo que se venía palpando a través de nuestra experiencia, que no creíamos que iba a llegar a este nivel, pero son cosas que uno está viviendo y de alguna manera se hace lo que se tiene que hacer, acá no hay alternativa", planteó Llugdar, y ya conocido que hoy a las 10 hay conferencia de prensa de los dos gremios –jerárquicos y de base- para comunicar los resultados de las últimas reuniones en Buenos Aires."Hubo que llegar a un acuerdo con YPF donde el Sindicato de base tenía más de 1.000 Trabajadores en Stand By y ya dentro del programa para el año 2017, su actividad de perforación iba a ser cero", analizó el dirigente jerárquico. "Acá no se discutía ir a una jornada reducida o no, sino que realmente no tenían continuidad en forma directa"."Por eso es muy fácil hablar como lo escuchaba al compañero (sindicalista camionero y diputado nacional, Jorge) Taboada, dónde salió a plantear cuestiones y él tiene solamente 300 trabajadores y nosotros con Jorge Avila –titular de Petroleros Privados- tenemos entre 1.400 y 1.500 con su continuidad en juego", manifestó.En ese marco, enfatizó que de ahí surgió el acuerdo en el cual el 1 de febrero. "Los de perforación van a trabajar la misma cantidad que tuvimos hasta el día de hoy, arrancando con las empresas de torre que van a trabajar en la zona y también los de workover y pulling que entran en jornada reducida, pero se van a mantener trabajando", explicó.GESTIONESLlugdar renovó las críticas al camionero Jorge Taboada. "Me llama la atención que salga el diputado Taboada con estas declaraciones cuando a finales de 2015 había parado por impuesto a las Ganancias en seis ocasiones, con paro total de actividades y ahora se le ve reivindicar el acuerdo", apuntó."Por eso uno tiene que ser consecuente con lo que va diciendo y opinando. Hace muchísimos años que lo conozco a Jorge y me llama la atención de su persona, pero es evidente que esta opinión no tiene nada que ver con la realidad de la actividad", disparó el dirigente jerárquico."En ningún momento lo escuché decir algo ni acercarse a acompañar un proceso, de lo que hemos logrado que es la continuidad de los equipos, lo que significa continuidad laboral para la gente de servicios especiales, de producción y mantenimiento, pero también para todo aquel que presta servicios de Camioneros y UOCRA", añadió.