El Patagónico | Regionales - 17 diciembre 2016 Los superpoderes y los vetos

La aprobación del Presupuesto Provincial 2017, por 40.000 millones de pesos, que se produjo cerca de la medianoche del jueves, deparó -tal como adelantó El Patagónico en su edición de ayer- un fuerte cruce de posiciones entre el oficialismo y el bloque del Frente para la Victoria, que terminó fracturado a la hora de ponerse en votación el artículo 13 de los "superpoderes".

Como las fuerzas estaban muy parejas y determinaba en lo previo un empate en trece entre los que impulsaban el tratamiento del presupuesto original y el que pretendía tratarlo sin la autorización al Ejecutivo para cambiar partidas, el Frente para la Victoria cambió de estrategia y finalmente acompañó en general el proyecto.

Con esa movida, el titular de la bancada, Javier Touriñan, pretendía no evidenciar en público que los diputados Florencia Papaiani, Adrián Cunha y Leandro Espinosa habían resuelto votar con Chubut Somos Todos, al igual que Carlos Gómez, Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli.

Sin embargo, esa fractura igual quedó clara al votarse el artículo 13, donde finalmente Chubut Somos todos logró imponerse para dejar el Presupuesto tal como había llegado del Ejecutivo, es decir con la autorización para mover partidas sin el pase previo por la Legislatura.

El Frente para la Victoria sí consiguió modificar el artículo 18 y en consecuencia los 32 millones de dólares que sobraron del bono de 1.200 millones de pesos tendrán que destinarse a Obras y no a Letras del Tesoro.

El quiebre del FpV con los tres diputados de Mac Karthy no se dio en el presupuesto, ya que sabían que iban a votar así, sino a la hora de restablecer las licencias gremiales para todos los empleados del Estado y el veto que el gobernador aplicó sobre la ley que se había aprobado por unanimidad para que se publiquen los listados de beneficiarios del IPV.

En esa votación nominal se registraron quince votos afirmativos, siete negativos y las dos abstenciones de Cunha y Espinosa. Papaiani, en tanto, había optado por retirarse del recinto. La postura de los "mackarthystas" impidió que el levantamiento del veto obtuviera los dos tercios necesarios.





Fuente: