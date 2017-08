Los torneos de Rally Argentino 2017 se muestran muy peleados

El Rally de San Juan significó la quinta cita de la temporada y marcó el cierre de la primera parte del calendario 2017 del Rally Argentino DirecTV. Y al repasar las estadísticas, todo se muestra bien cerrado en cada divisional, ya que ningún líder ha conseguido sacar más de una carrera de ventaja (es decir, 51 puntos) respecto a su escolta. A continuación lo que sucede en cada certamen:





MAXI RALLY

El campeón Marcos Ligato fue el único capaz de repetir victoria en estas cinco presentaciones, ya que con su Chevrolet Agile MR se quedó con las citas de Tafí del Vale (Tucumán) y Catamarca. Sin embargo, los problemas que tuvo con su impulsor en la fecha mundialista y en la de Neuquén le provocaron un gran dolor de cabeza y perder valiosos puntos. Por eso no manda en el certamen, un privilegio que está en poder de Gerónimo Padilla y el Peugeot 208 MR del Baratec.

El piloto tucumano ganó en el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul y acumula 131 unidades, nueve más que Ligato y 22 más que Miguel Baldoni, quien con el Ford Fiesta de la CGR viene en ascenso y se muestra como el tercero en discordia, delante de Federico Villagra (81 con el Fiesta del YPF Elaion Rally) y de Luciano Preto (65 tras triunfar en San Juan con el Agile del Tango). En cuanto a la estadística de pruebas especiales obtenidas, Ligato es la referencia al quedarse con 20 de los 53 tramos disputados, delante Padilla (14), Baldoni (7), Villagra y Preto (3). Entre los navegantes, todo se mantiene igual que entre los pilotos, con Nicolás García arriba, aventajando a Rubén García, a Gustavo Franchello, a José Díaz y a Marcelo Der Ohannesian.





COPA MAXI RALLY

En base a buenos resultados parciales, Javier Castro logró cerrar la primera parte bien en lo alto de la tabla pese a no haber conseguido ganar con el Audi A1 MR del RC Competición en ninguna de las cinco competencias. Aunque no le sobra nada, ya que aventaja por tan solo ¡una unidad! al cordobés Federico Cadamuro, que con el Ford Fiesta del Baratec celebró en el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul.

El único en repetir triunfo fue el catamarqueño Augusto D' Agostini, quien con el VW Gol del Baratec no vivió el mejor arranque de año pero venció en las dos últimas fechas (Catamarca y San Juan) y ya aparece tercero en el certamen a diez puntos del líder. Mientras que Walter D' Agostini (a 13 unidades con el Gol atendido por el Baratec), el subcampeón Tomás García Hamilton (que venció en el arranque en Tafí del Valle con el Peugeot 208 de la CGR y está a 23 puntos tras ausentarse en la última fecha), Lucas Machado (a 31 con el 208 MR con el que dio el golpe en la cita mundialista), Fernando Alvarez Castellano (a 32 con el Fiesta del Conarpesa Rally) y Lucio Alvarez (a 43 con el Citroën DS3 de la CGR) completan el Top 8 y también están a menos de una carrera de diferencia respecto al puntero Castro.

Entre los navegantes, el experimentado Gerardo Scicolone (que acompaña a Castro) lidera con 125 unidades, delante de Javier Montero (115), de Juan Turra (112), de Luis Catalfamo (102) y de Juan Pablo Monasterolo (93).





RC2N

Con el Mitsubishi Lancer Evo X, Luis Arceluz fue el gran referente de la primera parte en esta divisional. Siendo efectivo y contundente en el arranque, el pampeano acumuló tres victorias (Tafí del Valle, Rally Argentina y Catamarca) y parecía imbatible, sin embargo los abandonos sufridos en los escenarios neuquinos y sanjuaninos permitieron que sus rivales se acerquen y vuelvan a ilusionarse. En especial el barilochense Agustín Elvira, que se puso a 18 unidades del piloto del Quattrocchio Rally Team tras la victoria lograda en San Juan con el Mitsubishi del poderoso Schroeder Competición.

Otro de los protagonistas que se recuperó en las últimas citas fue el cordobés Gerardo Klus (vencedor en Cutral Co y Plaza Huincul) y que teniendo en cuenta el descarte aparece a 41 unidades, es decir, menos de una carrera de diferencia respecto a Arceluz, quien es el amplio dominador en cuanto a pruebas especiales obtenidas ya que suma 33, mientras que Klus acumula seis y Elvira, cuatro. El sureño Oscar Tagle (que acompaña a Elvira) es quien encabeza las posiciones entre los navegantes con 156 unidades, superando a Ezequiel Queralt (145) y a Virginia Klus (121).





JUNIOR COPA ELAION

El cordobés Ricardo Daparte comenzó con todo la temporada y venció en las citas de Tafí del Valle y el Rally de Argentina, aunque luego "El Chueco" perdió terreno y en la última presentación en San Juan sufrió un fuerte vuelco en el que rompió mucho su Ford Fiesta y que inclusive puso en duda su continuidad en el certamen. Quien en silencio apareció fue la entrerriana Nadia Cutro, que en apenas su cuarta vez al mando del flamante Toyota Etios del CEO Rally Team festejó en Catamarca y escaló a la cima del torneo para mantenerse ahí arriba, doblegando por 40 puntos a Daparte y al fueguino Mariano Preto (en ascenso con el Fiat Palio del Boaglio tras dominar en tierras sanjuaninas). En la estadística de parciales, quien se destaca es Daparte al acumular 14 en total, aventajando al campeón Pablo Peláez (9), a Preto (7), a Cutro (6), a Gabriel Abarca (4) y a Esteban Bilbao (que logró 3 en la única fecha que corrió y ganó en Neuquén).

Entre los navegantes, Luciano Bombaci es el mejor con 152 unidades, delante de Sergio Daparte y Emanuel Rozados (ambos 126) y de Juan Cruz Varela (85).





RC5

El único en repetir victoria en lo que va del torneo de la clase menor fue el cordobés Adrián Sánchez, que con su Ford Ka también es quien lidera el campeonato al sumar 152 unidades. Aunque sabe que no puede descuidarse, porque tras el abandono en la competencia cuyana muchos de sus rivales le descontaron, entre ellos el escolta Mauro Debasa (a 26 puntos con el Renault Clio con el que ganó en Neuquén), el tucumano Pablo Morán (a 28 con el Ka con el que comenzó con el pie derecho la temporada) y el sanjuanino Gastón Pasten (a 42 con el Ka del RC Competición). Y la sorpresa siempre puede llegar, ya que el ejemplo lo dio el sanjuanino Sebastián Landa, quien en su debut en la divisional se quedó con el triunfo en su tierra y fue el cuarto piloto en ganar este año en la divisional. En cuanto a la obtención de tramos, Morán se destaca al sumar 14, uno más que Debasa, mientras que Sánchez apenas acumula cuatro. Entre los navegantes, Ignacio Uez Ahumada comanda las acciones (152), delante de Maximiliano Karamatich (126), de Pablo González (124) y de Matías Giandon (110).





COPA SENIOR

Tras el anexo reglamentario implementado en la Copa Senior (para establecer los puntajes a asignar a los participantes se desarrollo un método de equiparación de tiempos entre las distintas clases), todo se modificó en este campeonato reservado para los pilotos mayores de 55 años. Así, Roberto Canale quedó como el vencedor con su Ford Ka de la RC5 en las citas de Tafí del Valle y Catamarca; Jorge Céspedes lo hizo con su Ka en el Rally de Argentina; Carlos Cataldo triunfó en el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul; mientras que Walter D'Agostini quedó como el mejor con su VW Gol MR en San Juan y también recuperó el primer lugar del torneo. El catamarqueño suma 174 unidades y aventaja a Canale (167), a Antonio Prevedello (140) y a Cataldo (123). Mientras que entre los navegantes, Juan "Pepe" Turra (que acompaña a D'Agostini) manda, doblegando a Diego De Haro, a Leandro Londero y a Gustavo Andreu.