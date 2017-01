El Patagónico | Regionales | RECLAMOS - 13 enero 2017 Los trabajadores de Cobra y Telsur seguirán con retención de servicios Las oficinas de Movistar y Telefónica, así como la base que tiene Cobra en el barrio Industrial, fueron ayer los puntos de la ciudad donde se visualizó el conflicto que tienen los trabajadores de esa contratista y Telsur por el pago de un retroactivo de $60.000. Ante las nulas respuestas, hoy continuarán con el reclamo.

Mientras los obreros de Guilford que reclaman el pago de sus indemnizaciones y quincenas tras el cierre de la única planta que le quedaba a la compañía en la ciudad, marchaban ayer por el centro de la ciudad, en la calle 9 de Julio los trabajadores de Cobra y Telsur se manifestaban por un reclamo salarial que mantienen contra las empresas contratistas de Telefónica.

A primera hora de la mañana, el humo por la quema de neumáticos se podía ver sobre la calle Rawson; en la misma 9 de Julio y en la base que Cobra tiene en el barrio Industrial, frente a una cadena de supermercados de origen estadunidense. ¿La razón? La deuda de un retroactivo de $60.000 que las empresas deben abonar a los trabajadores por aguinaldos y pagos mal liquidados.

Daniel Lucero, delegado de la empresa, confirmó que la medida de fuerza continuará hoy con el cierre de las oficinas administrativas de Telefónica y Movistar. Según explicó, el reclamo data de hace un tiempo e incluso motivó la intervención de la Secretaría de Trabajo que en su momento dictó la conciliación obligatoria.

"El retroactivo en un momento era de $120.000 y para seguir trabajando lo rebajamos a $60.000. Íbamos a recibir $40.000 en mano y $20.000 en cuotas, pero se negaron y no tenemos respuestas ni de la empresa que subcontrata ni de la que contrata”.



TRABAJO DICE QUE PAGUEN

Por este conflicto, el martes hubo una reunión en la Delegación de la Secretaría de Trabajo, donde las contratistas se habrían negado a pagar el retroactivo. Sin embargo, la cartera provincial intimó a las empresas a efectuar el pago mañana.

Por esta razón, los catorce trabajadores afiliados a UOCRA esperan que finalmente hoy se realice el pago. De lo contrario, advirtieron que continuarán con la medida de fuerza. “Hasta que no encontremos una solución vamos a seguir porque esto sucede siempre; el que tiene plata aplasta al que no tiene”, señaló Lucero, representante de los trabajadores que se dedican a la instalación de los servicios de telefonía celular e internet.



