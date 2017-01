Los trabajadores de Guilford volverán a marchar mañana por calles céntricas

Luego de cinco meses de espera, en los que la única certeza fue la pérdida de los puestos laborales, los trabajadores de Guilford volverán a concentrarse mañana, a las 11, en la plaza de la Escuela 83."Lo que buscamos es recordarle a la gente que seguimos igual o peor que cuando comenzó el conflicto. Siempre hemos tenido el acompañamiento de la comunidad pero, como el tiempo pasó, posiblemente piensen que ya nuestro tema está solucionado, y la verdad que estamos peor que nunca", afirmó el secretario adjunto de la AOT, Leonardo Moras.En diálogo con Radio Del Mar, el sindicalista invitó a los vecinos a sumarse para "por un lado sentirnos respaldados, y por el otro, y ojalá así sea, destrabar los pagos o lo que sea, porque estamos en una situación desesperante", acotó.EL ULTIMO MES DE APORTE desde NACION y PROVINCIAEl conflicto con Guilford, cuyos trabajadores ya venían con problemas en los pagos y mucha incertidumbre sobre su futuro, comenzó el 22 de setiembre del año pasado cuando, en vistas al retraso en las quincenas, declararon un paro por tiempo indeterminado que, en realidad, nunca se levantó porque la empresa, en respuesta, comunicó que se retiraba de Comodoro Rivadavia y por ende desactivaba la planta en Kilómetro 8.En estos meses, los trabajadores solo recibieron la ayuda municipal, provincial y nacional. Este será el último mes en el que cobrarán el aporte de 11 mil pesos, luego de lo cual, ante la falta de respuestas de la textil, se quedarán sin ingreso alguno.SIN RESPUESTASLuego de varias gestiones y emplazamientos, el apoderado de la empresa, Daniel César, acercó una propuesta para pagar las indemnizaciones y quincenas a través de un fideicomiso que se conformará con la planta, vehículos, maquinarias y mercaderías que la textil aún tiene en Comodoro Rivadavia."Primero se demoraron en presentar la propuesta por escrito. Luego lo hicieron, pero no está perfeccionado jurídicamente. Es decir que no hay nada en concreto", lamentó Moras, que también cuestionó que la empresa no haya contestado un pedido que se les hizo la semana pasada y que consiste en la venta rápida de los vehículos y otros bienes de fácil comercialización para, al menos, cobrar las cinco quincenas adeudadas."Evidentemente no les importa nada, y nosotros no podemos seguir esperando más. Ojalá la comunidad nos acompañe el jueves, y con esta movilización se nos empiece a dar respuestas en serio porque, hasta hora, solo tenemos ideas, palabras y poca voluntad de solución", concluyó Moras.Para agravar el panorama, a partir de una idea del concejal Maximiliano Sampaoli y con el empuje del secretario de Trabajo de la provincia, Marcial Paz, se declaró insalubre el trabajo en la planta de Kilómetro 8.Con esta definición se lograba avanzar en una jubilación anticipada de mucho personal pero ayer se supo que ANSeS desconoció ese determinación y solicitó documentación respaldatoria para avalar ese atajo que se había encontrado para descomprimir la situación de casi 70 trabajadores.