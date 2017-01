Los trabajadores quieren que Guilford pague las quincenas adeudadas con venta de activos

Mientras se espera que la empresa constituya formalmente el fideicomiso, desde el que se hará frente al pago de las indemnizaciones, la Asociación Obrera Textil (AOT) solicitó ayer al apoderado de Guilford , Daniel César, que los bienes de rápida venta sean puestos en manos del juez laboral.La intención del gremio conducido por Cipriano Ojeda es que, a través de la comercialización de esos bienes los trabajadores puedan cobrar, rápidamente, las cinco quincenas que se le debe a los 270 ex empleados de la textil.La propuesta de la AOT, que será contestada el lunes, fue el dato más saliente de la reunión que ayer el gremio, su abogado, Jorge Echelini, el secretario de Trabajo de la provincia, Marcial Paz, y el diputado provincial Gustavo Fita (FpV) mantuvieron pasado el mediodía con el apoderado de la firma, Daniel César.Tras el encuentro realizado en la delegación local de la Secretaría de Trabajo, el secretario adjunto de la AOT, Leonardo Moras, indicó a El Patagónico que en el mismo se avanzó en esa alternativa propuesta por su organización para "al menos, cobrar rápidamente las quincenas. Lo del fideicomiso está todavía muy verde, y no podemos esperar tanto para cobrar lo que ya trabajamos".El gremio hizo un rápido cálculo de los bienes que tiene la empresa en Comodoro y consideró que con los vehículos, mercadería y otros bienes "de fácil venta" se pueden reunir los 9 millones de pesos con los que se cubre las quincenas impagas a los 270 trabajadores."El apoderado se llevó la propuesta, que tiene que presentar ante el directorio en Buenos Aires. El lunes, esperamos tener una respuesta positiva y también contar con el borrador del fideicomiso, porque sin algo por escrito no se puede avanzar en la firma de nada", expresó Moras.EL FIDEICOMISOQUE NO LLEGASi Guilford acepta la propuesta de la AOT, los trabajadores conseguirían cobrar rápidamente lo que se les debe y avanzarían en terreno firme en la constitución del fideicomiso, que se conformará básicamente con la planta de Kilómetro 8."Hay muchos compañeros que decidieron meterse en el fideicomiso, otros no y van a seguir adelante con los juicios, pero para poder avanzar y cerrar el tema, se necesita que el lunes esté el borrador del documento. A partir de contar con ese documento, cada uno tendrá que decidir el paso a seguir", reiteró Moras.