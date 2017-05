El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 20 mayo 2017 Los trabajadores de SP levantaron el bloqueo en los yacimientos tras cinco días Los trabajadores de la empresa SP Argentina levantaron ayer el bloqueo que mantenían desde el lunes a los accesos a los yacimientos petroleros de la Cuenca. Fue después de mantener una reunión con el intendente Carlos Linares donde se acordó desarrollar una mesa de trabajo para poder destrabar el conflicto generado por el incumplimiento en el pago de salarios e indemnizaciones que denuncias los trabajadores. La medida se levantó por un lapso de 10 días a la espera de recibir una respuesta favorable.

El bloqueo a los accesos a los yacimientos petroleros que mantenían desde el lunes los trabajadores de la empresa SP Argentina fue levantado ayer. Es que los operarios mantuvieron una reunión con el intendente Carlos Linares donde se acordó realizar una mesa de trabajo en los próximos días para tratar de encontrar una solución que destrabe el pago de los salarios en algunos casos y de indemnizaciones en otros.

La demanda estaba centralizada contra YPF, por ser la mayor contratante de servicios de la compañía, con 400 operarios, aunque también se vieron afectadas áreas de Capsa y Tecpetrol, que concentran otro centenar de trabajadores de la contratista en situación de crisis económica.

El delegado de los operarios de SP Argentina, Daniel Ruiz, explicó a El Patagónico que el encuentro que se realizó en la Municipalidad permitió llevar tranquilidad a los trabajadores y tener un nuevo diálogo con YPF. "En horas de la tarde (de ayer) hablamos con gente de YPF y ha habido un avance, la semana que viene tendremos reuniones para tratar el tema de los subsidios, obras sociales, los sueldos adeudados y la posibilidad de reubicar a los compañeros desvinculados", sostuvo.

Asimismo, Ruiz manifestó que los bloqueos permanecieron hasta las 15:30 en El Tordillo, Diadema Argentina y Kilómetro 12, paralizando totalmente la actividad petrolera en el sector. "Decidimos en asamblea levantar las medidas por diez días, vamos a dialogar y buscar una solución a todo este problema", aseguró.

El delegado también subrayó: "aunamos criterios de trabajo para dar continuidad a la actividad en un contexto político de desinversión, que pone en riesgo a nuestra empresa y a todas aquellas que funcionan en la región".

Linares reiteró su apoyo a sus a los trabajadores de SP Argentina, en búsqueda de acciones que garanticen la estabilidad laboral.

En ese sentido, el jefe comunal indicó: "desde el municipio no podemos garantizar la continuidad laboral, pero sí asumimos el compromiso de gestionar todas las reuniones posibles entre las partes involucradas y avanzar con todas las acciones de nuestra competencia, para exigir el pago de indemnizaciones y no dejar sin prestaciones médicas a los trabajadores".

Asimismo, el intendente manifestó que hoy mantendrá una reunión con el representante de Chubut en el directorio de YPF, Néstor Di Pierro y referentes de SP para intentar destrabar el conflicto. También indicó que se establecerá una mesa de trabajo en Buenos Aires que contará con la participación de los secretarios generales de los sindicatos petroleros convencionales y jerárquicos, Jorge Avila y José Lludgar.

"Tenemos que apostar al trabajo conjunto porque estos conflictos no son fáciles de resolver. Todos los sindicatos deben unirse en la defensa de la actividad económica de la región", subrayó Linares.

