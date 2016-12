Los tres diputados del Frente Peronista ya tienen bloque propio

El ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy confirmó ayer que los diputados provinciales Florencia Papaiani, Adrián Cunha y Leandro Espinosa conformarán el bloque Frente de Agrupaciones Peronistas y que, si bien trabajará desde la oposición, hoy tienen más relación con Chubut Somos Todos y el gobernador Mario Das Neves, que con el Frente para la Victoria, bloque que integraban hasta la última sesión de la Legislatura “Por más que digan que no los expulsaron, en la práctica lo que hicieron fue echar a los diputados del Frente Peronista. Hubo destrato y hasta creo yo que se desarrolló un plan para sacarlos del bloque, porque otros diputados que votaron igual que ellos no merecieron ni sanciones, ni reproches”, indicó Mac Karthy sobre lo que sucedió luego de la votación del Presupuesto 2017.En diálogo con Radio Del Mar, el ex intendente de Trelew recordó que los tres diputados acompañaron al oficialismo al sostener el artículo 13 del presupuesto, porque “es una herramienta de gobierno, y no se puede perjudicar a la gente. Estos denominados superpoderes están desde el 91 y fueron utilizados por todos los gobiernos, incluso por el de quienes ahora votan en contra de ellos”, recordó.Para Mac Karthy “hoy desde la oposición, estos dos o tres que dicen conducir el bloque quieren hacer daño porque si, porque es una mala medida para el gobierno y también refleja que no tienen interés en volver a liderar la gestión. De lo contrario, no hubieran desechado ese artículo tal como estaba redactado y como se utilizó siempre”, completó.UN ACERCAMIENTO A DAS NEVESEn sus declaraciones, Mac Karthy adelantó que "nosotros ahora, desde nuestro bloque, vamos a acompañar las cosas buenas que proponga el gobierno y nos expresaremos en contra de aquellas que consideremos que no son positivas para la gente. Es lo que hemos hecho siempre. Los diputados aguantaron mucho ninguneo este año de la conducción del bloque y ahora eso se terminó”, agregó el ex intendente de Trelew.Respecto a las conversaciones que ya comenzaron el sábado pasado, de manera oficial, con el gobernador Mario Das Neves, Mac Karthy dijo que “es lógico que un buen conductor y constructor político aproveche estas ocasiones. Si a nosotros nos están golpeando todo el tiempo y echando, es esperable que el gobernador se acerque y converse para ver si puede sumarnos. Las charlas son buenas y continuarán. Por ahora no hay acuerdo en sumarse al Frente, pero no puedo negar que es una posibilidad que está ahí y abierta”, resumió.El dirigente del Frente Peronista de Trelew dijo también que “el mismo vacío de conducción que tiene el bloque, lo tiene el partido” y consideró que “la expulsión de los diputados fue premeditada y va en relación con lo que está pasando en el PJ, que tiene una conducción sin poder y sustento"."Nosotros y muchos sectores no estamos contenidos y por eso le pusimos al bloque Frente de Agrupaciones Peronistas, porque estoy seguro que desde allí vamos a representar a un porcentaje importante del justicialismo”, concluyó.