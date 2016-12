Los tres senadores por Chubut confirmaron que votarán la ley de Ganancias aprobada en Diputados

Sin importar la procedencia de bloque, los tres senadores nacionales por Chubut comparten su voto positivo al proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias que fue impulsado por los bloques opositores en Diputados y que en la Cámara alta podría tratarse el miércoles.Alfredo González Luenzo de Chubut Somos Todos y Mario Pais y Nancy González del Frente para la Victoria adelantaron su postura a El Patagónico. También hablaron del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri que eliminó los reembolsos poa las exportaciones por puertos patagónicos.GONZALEZ: "ES UN ALIVIO PARA LOS TRABAJADORES"La senadora Nancy González adelantó a este diario que la bancada que conduce Miguel Pichetto se reunirá hoy para definir una postura, pero adelantó que a título personal apoyará el proyecto tal como fue votado en Diputados."No tengo dudas de que el bloque también resolverá esto. Las presiones que tienen algunos legisladores de sus gobernadores, por el pedido del Presidente, es muy grande, pero entiendo que todos en el FpV vamos a acompañar lo resuelto por Diputados", indicó.Para la legisladora madrynense lo votado en la Cámara naja "trae un poco de alivio al bolsillo de los trabajadores. Todo este año para los trabajadores fue de ajuste. Esta iniciativa les da un respiro y le devuelve algo de todo lo que le quitaron", advirtió sobre la suba del mínimo no imponible y la actualización de las escalas del tributo.En tono firme, González afirmó que en este primer año de gestión "Macri decidió todas medidas para los sectores más concentrados de la economía, como el campo y los bancos. Los trabajadores no pueden esperar más. Además, por más que presione, debería recordar que en campaña prometió la eliminación de este impuesto", afirmó con ironía.LUENZO: "ACOMPAÑO SIN MODIFICACIONES"El senador Alfredo Luenzo, de Chubut Somos Todos, también ratificó su postura favorable al proyecto votado en Diputados y dijo que el mismo "no puede sufrir modificaciones, porque de lo contrario, lo estaríamos dejando en suspenso hasta el año próximo. Hay que votarlo, como llegó a la Cámara, porque beneficia a los trabajadores", sostuvo.Luenzo afirmó que su postura "es la que venimos conversando con los senadores del Frente Renovador y va en línea con lo que, además, fijó el gobernador Mario Das Neves. Mañana (por hoy) habrá reuniones parlamentarias, nuestra idea y pedido es que se trate si o si este miércoles", señaló.Respecto a la amenaza de veto efectuada por el presidente Mauricio Macri, el legislador chubutense simplemente recordó: "es necesario esperar a que se den todos los pasos. La idea es que el Senado ratifique lo resuelto por Diputados, luego el Presidente tendrá que resolver qué hace".De todos modos, Luenzo recordó: "la propuesta que se hizo desde el oficialismo estaba muy lejos de ser un verdadero gesto para los trabajadores y ni hablar de la distancia que había de lo que decía en campaña, en la Macri adelantaba una eliminación total de este impuesto", observó.PAIS: "HAY QUE AVANZAR SIN ESPECULACIONES"El senador nacional Mario Pais del Frente para la Victoria ya se había expresado, la semana pasada, a favor del acompañamiento al proyecto aprobado por Diputados, cuando dijo que había que avanzar sobre el mismo "sin especulaciones mezquinas ni chicanas berretas. La sociedad espera una respuesta acorde a las expectativas que se han generado", precisó.Respecto a las críticas del Gobierno nacional al proyecto que tratará el Senado, el abogado comodorense dijo que las mismas forman parte de "una campaña propagandística de un Presidente que lejos está de cumplir con lo que prometió para llegar al gobierno. En campaña habían prometido eliminar el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría y lo único que han hecho hasta ahora es incorporar a más trabajadores al pago de este impuesto", argumentó.Pais aseguró que la norma que tiene media sanción de Diputados "persigue el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados que en la actualidad tributan este impuesto, y que durante todo este año tuvieron que enfrentar la devaluación de la moneda, suba de tarifas y de precios que lo único que lograron fue disminuir el salario real de los trabajadores", concluyó.