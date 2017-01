Los twits más populares

Una sola palabra escrita por un youtuber español fue el tuit que generó más repercusión en la red social del pajarito. Con casi medio millón de retuits, fue seguido por la dedicatoria de un cantante juvenil y por un mensaje de aliento de una dirigente política.

"Limonada" le ganó a Donald Trump, al Brexit, a los Juegos Olímpicos de Río, la Copa América Centenario, la Eurocopa. "Limonada" fue el contenido visceral, en mayúscula y junto a un emoticón "Moái", del tuit más popular del año. El 20 de agosto el youtuber español elrubius escribía en su cuenta de twitter uno de sus placeres preferidos. Sus casi ocho millones de seguidores en Twitter convirtieron a "Limonada" en la frase por debajo de los 140 caracteres más retuiteada de todo el año.

Hasta la fecha y contando, presumía de 1.387.056 retuits, 1.040.327 likes y más de 4.000 comentarios. Hoy destacado como tuit fijado en la cuenta del más famoso youtuber del planeta. La resonancia, el impacto de este tuir se debió a la convocatoria a un concurso para celebrar sus 20 millones de suscriptores: los usuarios debían multiplicar el mensaje para adjudicarse premios. Aunque lejos de pelearle el trono al tuit más popular de la historia: los más de tres millones de retuits de la selfie en plena ceremonia de los Oscar del 2014 a cargo de la presentadora, actriz y comediante Ellen DeGeneres junto a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Kevin Spacey y Lupita Nyong'o.

El segundo posteo que más circulación tuvo fue escrito por el cantante Harry Styles, perteneciente a la banda One Direction, quien le dedicó a su ex novia Taylor Swift una estrofa -"I don't know about you, but I'm feeling 22"- de una de las canciones de la joven artista para homenajearla en su cumpleaños número 22. Este gesto de amor que data del primero de febrero mereció más de 700 mil retuits y casi un millón de likes.

Completó el podio curiosamente una de las personalidades con peor año: la dirigente del partido demócrata de los Estados Unidos, Hillary Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales frente al candidato republicano Donald Trump, redactó el tercer tuit con mayor repercusión de 2016. El 9 de noviembre decidió ofrenderles un estimuló a las mujeres: "A todas las niñas que están viendo esto: nunca duden que son valiosas y poderosas y que se merecen cada oportunidad en el mundo para perseguir y hacer realidad sus sueños". También hoy categorizado como tuit fijado en su cuenta, el mensaje provocó más de 600 mil retuits y superó el millón de likes.