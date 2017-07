Los vecinos de Kilómetro 14 no descartan cortar la ruta

Los residentes del barrio René Favaloro de Kilómetro 14 ayer se volvieron a apostar al costado de la ruta Nacional 3 para reclamar por las obras de la red de gas del sector. La medida se llevó a cabo por segundo día consecutivo después de que el miércoles los vecinos decidieran llevar a cabo una asamblea para decidir qué tipo de acción podrían realizar para visibilizar el reclamo que lleva más de 10 años.

Uno de los vecinos del sector, Sergio Paganini, explicó que la decisión fue tomada por todos debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades. "Ya hablamos con gente de la gobernación, intendencia y concejales. Hablamos con todo el mundo y nunca hubo respuestas concretas. Siempre promesas y más promesas y si seguimos así, vamos pasar otros 10 años más sin gas”, sostuvo.

"Cuando se cansen de tirarse la pelota uno a otro, nosotros vamos a estar esperándolos en la ruta para que nos den una solución a nuestro problema”, agregó.

El vecino de René Favaloro también manifestó que las medidas del reclamo se irán intensificando con el paso de los días si no encuentran una respuesta favorable a los pedidos planteados.

"Para empezar, vamos a colocarnos a un costado de la ruta, pero esto se va a intensificar a medida que no vayamos teniendo respuestas concretas. Vamos a seguir y podemos endurecer las medidas”, alertó.

Asimismo, Paganini detalló que el reclamo no solamente se basa en los trabajos de la red de gas para el sector, sino también pedir un subsidio para adquirir garrafas y leña para todos los barrios que no cuentan con el suministro.

“Nos estamos poniendo en contacto con los diferentes barrios que no tenemos gas para elaborar un petitorio común y que juntos luchemos por el servicio que es tan necesario”, aseguró.





"BASTA DE MENTIRAS"

El habitante de Kilómetro 14 explicó que son 48 manzanas las que no cuentan con el servicio y todos los días a las 18 se realiza una asamblea para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir.

“Nosotros no podemos afirmar que mañana esté libre la ruta, o no, porque es una decisión que tomamos entre todos. Vamos decidiendo sobre la marcha. Incluso en los mismos cortes decidimos o si nos quedamos a un costado de la ruta, o si nos vamos acercando un poco más a la calzada. En caso de que surgiera una moción que establezca un corte de ruta, se votará y luego se verá”, indicó.

En este sentido, Paganini sostuvo que todavía no han recibido ninguna propuesta de las autoridades. “Nadie se acercó y tampoco nos han llamado. No queremos que nos sigan 'bicicleteando'. No queremos más mentiras como la que dijo el intendente (Carlos Linares): que la culpa de los retrasos de las obras en Kilómetro 14 es de Camuzzi, cuando nosotros sabemos perfectamente que es mentira. Yo en mi caso soy gasista matriculado y sé que la empresa no puede inspeccionar un caño que no está. Entonces queremos que nos dejen de mentir y nos brinden una repuesta”, destacó.

"Nosotros necesitamos el gas urgente. Nosotros gastamos una fortuna para poder calefaccionarnos y así y todo tenemos que dormir con camperas puestas. El otro día me levante a las 3 y vi a mi nena durmiendo con campera al lado de la salamandra. Estas son cosas que te pudren. Yo y todos los vecinos ya estamos podridos de todo esto”, advirtió.