El Patagónico | Deportes | ASOCIACION DE FUTBOLISTAS VETERANOS - 22 julio 2017 Los veteranos arrancan la temporada renovados Hoy juegan los Senior, que se dividirán en cuatro zonas, mientras que mañana se desarrollará la primera fecha de los Master. El formato del certamen, que antes no se dividía por grupos, se modificó a raíz del retraso del calendario tras la catástrofe climática que sufrió la ciudad entre fines de marzo y principios de abril.

La Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia (AFuSeCRi) dará inicio hoy a su temporada 2017. El formato del certamen, que antes no se dividía por grupos, se modificó a raíz del retraso del calendario tras la catástrofe climática que sufrió la ciudad entre fines de marzo y principios de abril.

La culminación del torneo está pautada para fines de noviembre o la primera semana de diciembre, según adelantaron desde la flamante dirigencia. Los primeros cuatro de cada zona irán a los cruces, mientras que en la A el último de cada zona descenderá a la B.



PROGRAMA SENIOR



1ª fecha – Hoy

CANCHA DE TRES PARTIDOS

Horarios: 13:00 - 14:30 - 16:10



CANCHA DE DOS PARTIDOS

Horarios: 14:00 - 15:30



CANCHA: LUZ Y FUERZA

- 14:00 Pan American vs San Martín. Jorge Herrera. Línea:Hernán Quiroga.

- 15:30 Luz y Fuerza vs Yupanqui. Diego Alvarado. Línea: Hernán Quiroga.



CANCHA: LAPRIDA

- 14:00 Deportivo Roca vs Ferro. Eriberto Orellano. Línea: Carlos Oyarzo.

- 15:30 Laprida vs Abel Amaya. Gustavo Rodríguez. Línea: Carlos Oyarzo.



CANCHA: RADA TILLY 2

- 13:00 Unión vs Tiro Federal. Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

- 14:30 Rada Tilly vs Pueyrredón. Enrique Paillán. Línea: Dana Guenchur.

- 16:10 Huracán vs Oro Negro. Ramón Coñuecar. Línea: César López.



CANCHA: RADA TILLY 3

- 14:00 Petroquímica vs USMA. Cipriano Ojeda. Línea: Germán Antinao.

- 15:30 Halcones vs Saavedra. Carlos Oyarzún. Línea: Germán Antinao.



CANCHA: RODRIGUEZ PEÑA

- 14:00 San Pablo vs SUPA. Miguel Zapana. Línea: Leonardo Rodríguez.

- 15:30 Rodríguez Peña vs Jorge Newbery. Maximiliano Barrientos. Línea: Leonardo Rodríguez.



CANCHA: ABASOLO (JUVENTUS)

- 14:00 Los Andes vs Chacabuco. Javier Zalazar. Línea: Luis Espinoza.

- 15:30 Máximo Abásolo vs Oeste. Fabián Toledo. Línea: Luis Espinoza.



CANCHA: NACIONAL (CEFERINO)

- 14:00 Puerto Argentino vs Estrella Blanca. Matías Gómez. Línea: Pablo Fonseca.

- 15:30 Nacional vs FM 100.1. Angel Pérez. Línea: Pablo Fonseca.



CANCHA: ECOMSA (ARGENTINOS DEL SUR)

- 14:00 ECOMSA vs Tornería DVC. Walter Toledo. Línea: Emanuel Soto.

- 15:30 Transporte Doble B vs Deportivo América. Luis Alvarez. Línea: Emanuel Soto.



CANCHA: 7 DE DICIEMBRE

- 14:00 Racing vs Ciudadela. Lucas Roa. Línea: Alejandro Sucedo

- 15:30 Siete de Diciembre vs La Vecindad. Carlos Galarza. Línea: Alejandro Sucedo.



CANCHA: SINDICATO CAMIONEROS

- 13:00 Camberra vs CAPA. Simón Roa. Línea: Nicolás Roa.

- 14:30 Sindicato Camioneros vs Talleres. Alejandro Zalazar. Línea: Nicolás Roa.

- 16:10 Stella Maris vs Santos FC. Simón Roa. Línea; Leandro Gelmetti.



CANCHA: SINDICATO PETROLERO

- 14:00 Defensores de Belgrano vs Tiburones. José Sierra. Línea: Leandro Gelmetti.

- 15:30 Sindicato Petroleros vs Banco Provincia. José Sierra. Línea: Raúl Dalesi.



LIBRES

- Torino (A) y FUSPU (B).



PROGRAMA MASTER



1ª fecha – Mañana



Primer partido 10:45

Segundo Partido 12:15



CANCHA: LUZ Y FUERZA

- Luz y Fuerza vs Yupanqui. Simón Roa. Línea: Fabián Millaneri.

- CCER Obras vs Optica Luz del Sur. Simón Roa. Línea: Fabián Millaneri.



CANCHA: LAPRIDA

- Laprida vs Rodríguez Peña. Matías Gómez. Línea: Germán Antinao.

- CAPA vs San Martín. Luis Alvarez. Línea: Germán Antinao.



CANCHA: RADA TILLY 2

- Ameghino vs Stella Maris. Alejandro Zalazar. Línea: Dana Guenchur.

- Rada Tilly vs Ferro. Maximiliano Barrientos. Línea: Dana Guenchur.



CANCHA: RADA TILLY 3

- Puerto Argentino vs Roca. Enrique Paillán. Línea: Carlos Oyarzo.

- Torino vs Lanús. Angel Pérez. Línea: Carlos Oyarzo.

CANCHA: ABASOLO (JUVENTUS)

- Oro Negro vs Talleres. José Sierra. Línea: Luis De la Rosa.

- Máximo Abásolo Empresa TIP. Brian Roa. Línea: Luis De la Rosa.



CANCHA: 7 DE DICIEMBRE

- Pueyrredón vs La Vecindad. Ramón Coñuecar. Línea: Emanuel Herschfeld.

- 7 de Diciembre vs Jorge Newbery. Ramón Cerdá. Línea: Emanuel Herschfeld.



CANCHA: SIDICATO PETROLEROS

- USMA vs Belgrano. Javier Zalazar. Línea: Alejandro Sucedo.

- Sindicato Petrolero vs Los Amigos. Martín Loncón. Línea: Alejandro Sucedo.



CANCHA: PETROQUIMICA

- Tiburones vs América. Diego Alvarado. Línea: Raúl Dalesi.

- Petroquímica vs Saavedra. Carlos Galarza. Línea: Raúl Dalesi.



CANCHA: HURACAN

- Huracán vs Unión. Miguel Zapana. Línea: Nicolás Roa.

- San Pablo vs Abel Amaya. René Guzmán. Línea: Nicolás Roa.





Fuente: