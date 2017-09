El Patagónico | Deportes | ASOCIACION DE FUTBOLISTAS VETERANOS - 02 septiembre 2017 Los veteranos disputarán hoy una nueva fecha de sus campeonatos Tiro Federal, líder de la zona D de Senior A, jugará con Unión en uno de los partidos que se destaca de la categoría. Como es habitual, también jugarán los Super Master y Maxi Master. Mañana será el turno de los Master.

La Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde una nueva fecha de tres de sus cuatro campeonatos oficiales.

En ese contexto, se estará disputando la octava fecha del torneo de la categoría Senior, como así también la sexta jornada del certamen de la categoría Super Master y Maxi Master.

Tiro Federal, que marcha en la punta de la zona D de Senior A, se medirá hoy con Unión en uno de los partidos que se destaca de la categoría. Mientras que en Senior B, Los Andes se enfrentará con Unión en uno de los partidos que sobresale del ascenso, mientras que FM 100.1 chocará con Nacional.

En Super Master, Rada Tilly, que marcha como líder en la zona A, se enfrentará con La Vecindad, mientras que Deportivo Roca jugará con Petroquímica en un duelo de líderes.

Además, en Maxi Master, el puntero Luz y Fuerza se las verá con Laprida, que marcha décimo en el campeonato.



PROGRAMA PARA HOY (SENIOR - 8A. FECHA - SUPER MASTER Y MAXI MASTER - 6A. FECHA)



CANCHA LUZ Y FUERZA

13:15 Maxi Master: Luz y Fuerza vs Laprida. Arbitro: José Fuentealba. Línea: Alejandro Zalazar.

14:45 Super Master: Luz y Fuerza vs Lanús. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: José Fuentealba.

16:35 Senior: USMA vs Petroquímica. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: José Fuentealba.



CANCHA RADA TILLY (2)

13:15 Maxi Master: Rada Tilly vs Los Halcones. Arbitro: Miguel Zapana. Línea: Emanuel Soto.

14:45 Super Master: Rada Tilly vs La Vecindad. Arbitro: Miguel Zapana. Línea: Emanuel Soto.

16:35 Senior: Rada Tilly vs Pueyrredón. Arbitro: Emanuel Soto. Línea: Miguel Zapana.



CANCHA RADA TILLY (3)

13:15 Maxi Master: Defensores de Belgrano vs USMA. Arbitro: Juan Bessone. Línea: Carlos Galazar.

14:45 Super Master: América vs USMA. Arbitro: Carlos Galarza. Línea: Juan Bessone.

16:35 Super Master: Defensores de Belgrano vs Huracán. Arbitro: Carlos Galarza. Línea: Juan Bessone.



CANCHA ARGENTINO DEL SUR (LOCAL ECOMSA)

14:30 Senior: Chacabuco vs Los Andes. Arbitro: José Sierra. Línea: Jorge Herrera.

16:00 Ecomsa vs Tornería DVC. Arbitro: José Sierra. Línea: Jorge Herrera.



CANCHA STELLA MARIS

13:15 Maxi Master: Petroquímica vs Talleres. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

14:45 Senior: San Martín vs Pan American. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

16:35 Senior: Stella Maris vs Santos. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.



CANCHA RODRIGUEZ PEÑA

13:15 Super Master: Rodríguez Peña vs Los Amigos. Arbitro: Angel Pérez. Línea: Gamaiel Antinao.

14:45 Super Master: Unión vs Provincianos. Arbitro: Germán Antinao. Línea: Gamaiel Antinao.

16:35 Rodríguez Peña vs Jorge Newbery. Arbitro: Angel Pérez. Línea: Gamaiel Antinao.



CANCHA JUVENTUS (LOCAL MAXIMO ABASOLO)

14:30 Senior: Oro Negro vs Huracán. Arbitro: Lucas Roa. Línea: Enrique Paillán.

16:00 Senior: Máximo Abásolo vs Oeste. Arbitro: Lucas Roa. Línea: Enrique Paillán.



CANCHA SINDICATO CAMIONERO

14:30 Ciudadela vs Racing. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: Fabián Delgado.

16:00 Sindicato Camionero vs Talleres. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: Fabián Delgado.



CANCHA SINDICATO PETROLERO

14:30 Senior: Ferro vs Deportivo Roca. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Hernán Quiroga.

16:00 Senior: Sindicato Petrolero vs Banco Provincia. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Hernán Quiroga.



CANCHA CEFERINO (LOCAL NACIONAL)

14:30 Senior: América vs Transporte Doble B. Arbitro: Sergio Frick. Línea: Cipriano Ojeda.

16:00 Senior: Nacional vs FM 100.1. Arbitro: Sergio Frick. Línea: Cipriano Ojeda.



CANCHA ESTRELLA BLANCA

13:15 Maxi Master: Stella Maris vs Los Amigos. Arbitro: Simón Roa. Línea: Leo Rodríguez.

14:45 Senior: Estrella Blanca vs Puerto Argentino. Arbitro: Simón Roa. Línea: Leo Rodríguez.

16:35 Senior: Supa vs San Pablo. Arbitro: Simón Roa. Línea: Leo Rodríguez.



CANCHA 7 DE DICIEMBRE

14:30 Super Master: Transporte Urquiza vs Pueyrredón. Arbitro: René Guzmán. Línea: Nicolás Roa.

16:00 Senior: 7 de Diciembre vs La Vecindad. Arbitro: René Guzmán. Línea: Nicolás Roa.



CANCHA CAI (1)

14:30 Senior: Yupanqui vs Luz y Fuerza. Arbitro: Claudio Ruiz. Línea: Ignacio Sabala.

16:00 Super Master: Yupanqui vs Torino. Arbitro: Claudio Ruiz. Línea: Ignacio Sabala.



CANCHA CAI (2)

13:15 Super Master: CAPA vs Tiburones. Arbitro: Gustavo Rodríguez. Línea: Carlos Oyarzún.

14:45 Senior: CAPA vs Camberra. Arbitro: Gustavo Rodríguez. Línea: Carlos Oyarzún.

16:35 Maxi Master: CAPA vs Jorge Newbery. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Gustavo Rodríguez.



CANCHA TIRO FEDERAL

14:30 Senior: Tiburones vs Defensores de Belgrano. Arbitro: Maximiliano Barrientos. Línea: Víctor Pretell.

16:00 Senior: Tiro Federal vs Unión. Arbitro: Maximiliano Barrientos. Línea: Víctor Pretell.



CANCHA SAAVEDRA

14:30 Super Master: Petroquímica vs Deportivo Roca. Arbitro: Diego Alvarado. Línea: Luis Espinosa.

16:00 Senior: Saavedra vs Los Halcones. Arbitro: Diego Alvarado. Línea: Luis Espinosa.



CANCHA LAPRIDA

13:15 Super Master: San Martín vs Jorge Newbery. Arbitro: Javier Zalazar. Línea: Raúl Galesi.

14:45 Super Master: Laprida vs Halcones. Arbitro: Marcos Ñancupel. Línea: Raúl Galesi.

16:35 Senior: Laprida vs Abel Amaya. Arbitro: Javier Zalazar. Línea: Marcos Ñancupel.

Libres: Torino (Senior A) y Petrosar (Senior B).



Mañana (Master – 6ª fecha)



CANCHA LUZ Y FUERZA

11:00 Talleres vs Oro Negro. Arbitro: Gustavo Rodríguez. Línea: Marcos Ñancupel.

12:20 Luz y Fuerza vs Yupanqui. Arbitro: Marcos Ñancupel. Línea: Gustavo Rodríguez.



CANCHA RADA TILLY (2)

11:00 Rada Tilly vs Ferro. Arbitro: Simón Roa. Línea: Juan Bessone.

12:20 La Vecindad vs Pueyrredón. Arbitro: Juan Bessone. Línea: Simón Roa.



CANCHA RODRIGUEZ PEÑA

12:00 Rodríguez Peña vs Laprida. Arbitro: Diego Alvarado. Línea: Josefina Hoyos.



CANCHA DEFENSORES DE BELGRANO

11:00 Huracán vs Unión: Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

12:20 Belgrano vs USMA. Arbitro: Emanuel Soto. Línea: Ramón Coñuecar.



CANCHA STELLA MARIS

11:00 Tiburones vs América. Arbitro: Brian Roa. Línea: Claudio Ruiz.

12:20 Stella Maris B vs Ameghino. Arbitro: Claudio Ruiz. Línea: Brian Roa.



CANCHA JUVENTUS (LOCAL MAXIMO ABASOLO)

11:00 Lanús vs Torino. Arbitro: H. Barrientos. Línea: Angel Pérez.

12:20 Máximo Abásolo vs FM 100.1. Arbitro: Angel Pérez. Línea: H. Barrientos.



CANCHA 7 DE DICIEMBRE

12:00 7 de Diciembre vs Jorge Newbery. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Pablo Fonseca.



CANCHA ESTRELLA BLANCA

11:00 Optica Luz del Sur vs CEER Obras. Arbitro: José Sierra. Línea: Luis Alvarez.

12:20 Sindicato Petrolero vs Estrella Blanca. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: José Sierra.



CANCHA CAI (2)

11:00 CAPA vs San Martín. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: Germán Antinao.

12:20 Deportivo Roca vs Puerto Argentino. Arbitro: Germán Antinao. Línea: Alejandro Zalazar.



CANCHA PETROQUIMICA

11:00 Abel Amaya vs San Pablo. Arbitro Heriberto Orellano. Línea: Miguel Zapana.

12:20 Saavedra vs Petroquímica. Arbitro: Miguel Zapana. Línea: Heriberto Orellano.



