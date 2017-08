El Patagónico | Deportes | ASOCIACION FUTBOL SENIOR - 12 agosto 2017 Los veteranos salen de nuevo a desafiar el frío Esta tarde saldrán a la cancha los equipos de Senior, Super Master y Master, mientras que mañana no verá acción la categoría Master por las elecciones nacionales PASO.

La Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde una nueva fecha de tres de sus cuatro torneos oficiales.

En ese contexto, se estará jugando la cuarta fecha del campeonato de Senior, como así también la tercera tanto de Super Master como de Maxi Master.

Por otra parte, mañana no habrá actividad para la categoría Master a raíz de las elecciones nacionales PASO.



PROGRAMA (4A. FECHA - 3A. FECHA SUPER MASTER Y MAXI MASTER)



CANCHA LUZ Y FUERZA

13:00 Maxi Master: Luz y Fuerza vs Jorge Newbey. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Nicolás Roa.

14:30 Super Master: Unión vs Defensores de Belgrano. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Nicolás Roa.

16:10 Super Master: Luz y Fuerza vs Los Amigos. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Nicolás Roa.



CANCHA SINDICATO CAMIONEROS

14:00 Senior: La Vecindad vs Transporte Doble B. Arbitro: Angel Pérez. Línea: Carlos Oyarzo.

15:30 Senior: Sindicato Camioneros vs Luz y Fuerza. Arbitro: Angel Pérez. Línea: Carlos Oyarzo.



CANCHA LAPRIDA (OFICIAL)

13:00 Maxi Master: Laprida vs Halcones. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

14:30 Senior: Ferro vs Pueyrredón. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Damián Antinao.

16:10 Super Master: Laprida vs Provincianos. Arbitro: Germán Antinao. Línea: Dana Guenchur.



CANCHA RADA TILLY (2)

13:00 Maxi Master: Rada Tilly vs Defensores de Belgrano. Arbitro: Javier Zalazar. Línea: Paulo Fonseca.

14:30 Senior: Rada Tilly vs Laprida. Arbitro: Javier Zalazar. Línea: Paulo Fonseca.

16:10 Super Master: Rada Tilly vs Yupanqui. Arbitro: Javier Zalazar. Línea: Paulo Fonseca.



CANCHA RADA TILLY (3)

13:00 Super Master: RPM vs América. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: Miguel Córdoba.

14:30 Senior: Supa vs Los Andes. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: Miguel Córdoba.

16:10 Senior: FM 100.1 vs Ciudadela. Arbitro: Miguel Córdoba. Línea: Alejandro Zalazar.



CANCHA ATLETICO RIVADAVIA (LOCAL CAMBERRA)

14:00 Senior: Tiburones vs Jorge Newbery. Arbitro: Cipriano Ojeda. Línea: Luis Espinoza.

15:30 Senior: Camberra vs Tiro Federal. Arbitro: Cipriano Ojeda. Línea: Luis Espinoza.



CANCHA TALLERES

13:00 Maxi Master: Stella Maris vs Talleres. Arbitro: José Fuentealba. Línea: José Sierra.

14:30 Senior: Talleres vs San Martín. Arbitro: José Sierra. Línea: José Fuentealba.

16:10 América vs Tornería DVC. Arbitro: José Sierra. Línea: José Fuentealba.



CANCHA STELLA MARIS

13:00 Maxi Master: Petroquímica vs USMA. Arbitro: Ramón Cerdá. Línea: Gustavo Rodríguez.

14:30 Senior: Oeste vs Petrosar. Arbitro: Gustavo Rodríguez. Línea: Ramón Cerdá.

16:30 Senior: Stella Maris vs Defensores de Belgrano. Arbitro: Gustavo Rodríguez. Línea: Ramón Cerdá.



CANCHA RODRIGUEZ PEÑA

14:00 Super Master: Rodríguez Peña vs Tiburones. Arbitro: Diego Alvarado. Línea: Daniel Antinao.

15:30 Senior: Rodríguez Peña vs Santos. Arbitro: Diego Alvarado. Línea: Daniel Antinao.



CANCHA JUVENTUS (LOCAL M. ABASOLO)

13:00 Super Master: Halcones vs Petroquímica. Arbitro: Emanuel Soto. Línea: Simón Roa.

14:30 Senior: Torino vs Petroquímica. Arbitro: Simón Roa. Línea: Emanuel Soto.

16:10 Senior: Abásolo vs San Pablo. Arbitro: Simón Roa. Línea: Emanuel Soto.



CANCHA SINDICATO PETROLERO

13:00 Super Master: Torino vs Jorge Newbery. Arbitro: Jorge Herrera. Línea: Raúl Galesi.

14:30 Senior: Sindicato Petrolero vs Racing. Arbitro: Jorge Herrera. Línea: Raúl Galesi.

16:10 Senior: USMA vs Unión. Arbitro: Jorge Herrera. Línea: Raúl Galesi.



CANCHA CEFERINO (LOCAL NACIONAL)

13:00 Super Master: Huracán vs USMA. Arbitro: Maximiliano Barrientos. Leonardo Rodríguez.

14:30 Senior: Abel Amaya vs Deportivo Roca. Arbitro: Maximiliano Barrientos. Leonardo Rodríguez.

16:10 Senior: Nacional vs Banco Provincia. Arbitro: Maximiliano Barrientos. Leonardo Rodríguez.



CANCHA 7 DE DICIEMBRE

13:00 Super Master Pueyrredón vs Deportivo Roca. Arbitro: Marcos Ñancupel. Línea: Heriberto Orellano.

14:30 Senior: Oro Negro vs Halcones. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Marcos Ñancupel.

16:10 Senior: 7 de Diciembre v Ecomsa. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Marcos Ñancupel.



CANCHA CAI (1)

14:00 Super Master: Lanús vs San Martín. Arbitro: Sergio Frick. Línea: Víctor Pretell.

15:30 Senior: Yupanqui vs Pan American. Arbitro: Sergio Frick. Línea: Víctor Pretell.



CANCHA CAI (2)

13:00 Maxi Master: CAPA vs Los Amigos. Arbitro: Carlos Galarza. Línea: René Guzmán.

14:30 Super Master: CAPA vs Banco Provincia. Arbitro: René Guzmán. Línea: Carlos Galarza.

16:10 Senior: Saavedra vs Puerto Argentino. Arbitro: René Guzmán. Línea: Carlos Galarza.



Libre: CAPA (Senior, división A).

Libre: Chacabuco (Senior, división B).

Estrella Blanca vs Huracán (Senior, postergado).





