El Patagónico | Deportes | ASOCIACION FUTBOL SENIOR - 26 agosto 2017 Los veteranos van por otra fecha Se jugará en las categorías Maxi Master, Super Master por la quinta fecha, mientras que se completará la séptima de Senior.

La Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde una nueva fecha de sus campeonatos oficiales. En ese contexto, tanto en Maxi Master como en Super Master, se estará jugando la quinta fecha, mientras que se terminará de completar la séptima de Senior.

Cabe destacar que en Senior, la fecha arrancó el último sábado aprovechando el feriado nacional , mientras que también se jugaron partidos que estaban pendientes de otras categorías.



PROGRAMA



Hoy (Senior (7ª fecha), Super Master y Maxi Master (5ª fecha)

CANCHA LUZ Y FUERZA

13:15 Maxi Master: Luz y Fuerza vs CAPA. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: Carlos Oyarzún.

14:45 Super Master: Luz y Fuerza vs Torino. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: Luis Alvarez.

16:35 Maxi Master: Laprida vs Talleres. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: Carlos Oyarzún.



CANCHA PETROQUIMICA

14:30 Super Master: América vs Petroquímica. Arbitro: G. Rodriguez. Línea: Claudio Ruiz.

16:00 Maxi Master; Los Halcones vs Petroquímica. Arbitro: Claudio Ruiz. Línea: G. Rodríguez.



CANCHA RADA TILLY (2)

14:30 Maxi Master: Rada Tilly vs USMA. Arbitro: Barrientos. Línea: Galarza.

16:00 Super Master: Rada Tilly vs San Martín. Arbitro: Galarza. Linea. Barrientos.



CANCHA RADA TILLY (3)

14:30 Super Master: Los Halcones vs Huracán. Arbitro: Juan Bessone. Línea: Alejandro Zalazar.

16:00 Super Master: Unión vs Deportivo Roca. Arbitro: Alejandro Zalazar. Línea: Juan Bessone.



CANCHA ESTRELLA BLANCA

14:30 Maxi Master: Jorge Newbery vs Los Amigos. Arbitro: Angel Pérez. Línea: José Fuentealba.

16:00 Super Master: Laprida vs Pueyrredón. Arbitro: José Fuentealba. Línea: Angel Pérez.



CANCHA RIVADAVIA (LOCAL CAMBERRA)

14:30 Senior: San Pablo vs Petrosar. Arbitro: Cipriano Ojeda. Línea: Enrique Paillán.

16:00 Senior: Camberra vs USMA. Arbitro: Enrique Paillán. Línea: Cipriano Ojeda.



CANCHA STELLA MARIS

14:30 Maxi Master; Belgrano vs Stella Maris. Arbitro: Marcos Ñancupel. Línea: Ramón Cerdá.

16:00 Super Master: Tiburones vs Banco Provincia. Arbitro: Ramón Cerdá. Línea: Marcos Ñancupel.



CANCHA RODRIGUEZ PEÑA

14:30 Super Master: Rodríguez Peña vs Jorge Newbery. Arbitro: Jorge Herrera. Línea: Miguel Zapana.

16:00 Super Master: Transporte Urquiza vs Provincianos. Arbitro: Miguel Zapana. Línea: Jorge Herrera.



CANCHA 30 DE OCTUBRE (LOCAL SUPA)

14:30 Senior: Supa vs Chacabuco. Arbitro: José Sierra. Línea: Carlos Oyarzo.



CANCHA JUVENTUS (LOCAL M. ABASOLO)

14:30 Senior: Unión vs Torino. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Sergio Frick.

16:00 Senior: Máximo Abásolo vs Los Andes. Arbitro: Sergio Frick. Línea: Heriberto Orellano.



CANCHA CAI (1)

14:30 Super Master: Yupanqui vs Los Amigos. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.

16:00 Super Master: Belgrano vs USMA. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Dana Guenchur.



CANCHA CAI (2)

14:30 Super Master: CAPA vs Lanús. Arbitro: Simón Roa. Línea: Nicolás Roa.

16:00 Senior: CAPA vs Tiro Federal. Arbitro: Simón Roa. Línea: Nicolás Roa.

Libre: Petroquímica (Senior A) y Oeste (Senior B). Arbitro: Línea:



Mañana (Master - 5ª fecha)



CANCHA ESTRELLA BLANCA

10:45 América vs San Pablo. Arbitro: Heriberto Orellano. Línea: Ramón Coñuecar.

12:15 Estrella Blanca vs Puerto Argentino. Arbitro: Ramón Coñuecar. Línea: Heriberto Orellano.



CANCHA LAPRIDA

11:00 Laprida vs Optica del Sur. Arbitro: Luis Alvarez. Línea: Germán Antinao.

CANCHA RADA TILLY (2)

11:30 Rada Tilly vs Deportivo Roca. Arbitro: G. Rodríguez. Línea: Alejandro Zalazar.



CANCHA SAN MARTIN

11:30 Rodríguez Peña vs San Martín. Arbitro: José Fuentealba. Línea: Leo Rodríguez.



CANCHA LUZ Y FUERZA

10:45 Luz y Fuerza vs Huracán. Arbitro: Simón Roa. Línea: Jorge Herrera.

12:15 La Vecindad vs Lanús. Arbitro: Jorge Herrera. Línea: Simón Roa.



CANCHA STELLA MARIS

10:45 Jorge Newbery vs Torino. Arbitro: Angel Pérez. Línea: Enrique Paillán.

12:15 Stella Maris vs Talleres. Arbitro: Enrique Paillán. Línea: Angel Pérez.



CANCHA JUVENTUS (LOCAL MAXIMO ABASOLO)

10:45 FM 100.1 vs Oro Negro. Arbitro: Carlos Galarza. Línea: H. Quiroga.

12:15 Máximo Abásolo vs Ameghino. Arbitro: Miguel Zapana. Línea: Carlos Oyarzo.



CANCHA 7 DE DICIEMBRE

10:45 Saavedra vs Unión. Arbitro: Carlos Oyarzún. Línea: P. Fonseca.

12:15 Pueyrredón vs 7 de Diciembre. Arbitro: Marcos Ñancupel. Línea: Luis Espinoza.



CANCHA SINDICATO PETROLERO

12:00 Ferro vs Sindicato Petrolero. Arbitro: Claudio Ruiz. Línea: Gamaiel Antinao.



CANCHA CAI (1)

10:45 Yupanqui vs Petroquímica. Arbitro: Emanuel Soto. Línea: J. Bessone.

12:15 Belgrano vs Abel Amaya. Arbitro: J. Bessone. Línea: Emanuel Soto.



CANCHA CAI (2)

10:45 USMA vs Tiburones. Arbitro: José Sierra. Línea: Víctor Petrell.

12:15 CCER Obras vs CAPA. Arbitro: Ramón Cerdá. Línea: José Hoyos.



Fuente: