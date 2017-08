El Patagónico | Deportes | ASOCIACION FUTBOL SENIOR - 13 agosto 2017 Los veteranos vivieron a pleno otra jornada sabatina La Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia (AFuSeCRi) desplegó ayer una nueva jornada para las categorías Senior (4ª fecha), Súper Master (3ª) y Maxi Master (3ª), mientras que la programación de Master se posterga para dentro de una semana, por las elecciones de hoy.

En la división A de los Senior, el último campeón Camberra, cayó 2-0 ante Tiro Federal en la Zona D, mientras que en cuanto a goleadas, se registraron el 4-0 de Talleres sobre San Martín (Zona C) y el 5-1 de Petroquímica frente a Torino (Zona D). En la B, las goleadas más abultadas fueron Rodríguez Peña 7-Santos 1 y os Andes 8-SUPA 0.



PANORAMA



SENIOR (4ª FECHA)

División A

Zona A

- Ferro 1 / Pueyrredón 1.

- Rada Tilly 2 / Laprida 2.

- Abel Amaya 2 / Deportivo Roca 2.



Zona B

- Saavedra 1 / Puerto Argentino 2.

- Oro Negro 3 / Halcones 5.

Pendiente: Estrella Blanca vs Huracán.



Zona C

- Sindicato Camioneros 0 / Luz y Fuerza 2.

- Yupanqui 0 / Pan American 1.

- Talleres 4 / San Martín 0.



Zona D

- Torino 1 / Petroquímica 5.

- Camberra 0 / Tiro Federal 2.

- USMA 2 / Unión 1.

Libre: CAPA.



División B

Zona A

- Tiburones 0 / Jorge Newbery 1.

- Stella Maris 0 / Defensores de Belgrano 1.

- Rodríguez Peña 7 / Santos 1.



Zona B

- FM "100.1" 4 / Ciudadela 2.

- Sindicato Petrolero 2 / Racing 4.

- Nacional 0 / Banco Provincia 1.



Zona C

- La Vecindad 1 / Transporte Doble B 2.

- América 4 / Tornería DVC 0.

- 7 de Diciembre 4 / ECOMSA 2.



Zona D

- SUPA 0 / Los Andes 8.

- Oeste 2 / Petrosar 2.

- Abásolo 2 / San Pablo 3.

Libre: Chacabuco.



SUPER MASTER (3ª FECHA)

Zona A

- Rada Tilly 5 / Yupanqui 1.

- Torino 2 / Jorge Newbery 0.

- Lanús 1 / San Martín 2.

- Luz y Fuerza 3 / Los Amigos 0.

- Rodríguez Peña 0 / Tiburones 1.

- CAPA 1 / Banco Provincia 1.



Zona B

- Unión 2 / Defensores de Belgrano 4.

- Laprida 1 / Provincianos 2.

- RPM 2 / América 5.

- Halcones 0 / Petroquímica 0.

- Huracán 0 / USMA 5.

- Pueyrredón 1 / Deportivo Roca 1.



MAXI MASTER (3ª FECHA)

- Luz y Fuerza 2 / Jorge Newbery 0.

- Laprida 0 / Halcones 4.

- Rada Tilly 4 / Defensores de Belgrano 0.

- Stella Maris 1 / Talleres 1.

- Petroquímica 2 / USMA 2.

- CAPA 0 / Los Amigos 1.

