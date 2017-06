El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 junio 2017 Lucas Martínez Quarta: "vamos a pelear hasta que den los números" "Si matemáticamente podemos, vamos a dar lucha hasta el final del torneo. Nos quedan tres finales y tenemos que salir a ganarlas. Y también tenemos que esperar que Boca pierda puntos", aseguró el defensor de River.

El defensor de River Lucas Martínez Quarta aseguró que el equipo va a luchar el campeonato de Primera División, en el que está segundo a cuatro puntos del líder Boca, hasta que tenga posibilidades matemáticas.

"Vamos a pelearla hasta que den los números. Si matemáticamente podemos, vamos a dar lucha hasta el final del torneo. Nos quedan tres finales y tenemos que salir a ganarlas. Y también tenemos que esperar que Boca pierda puntos", expresó Martínez Quarta.

En una rueda de prensa al finalizar el entrenamiento en Ezeiza, el jugador de 21 años consideró que a River le "gustaría terminar de la mejor manera, pero si no se puede, no quita que hicimos un gran semestre. A principios de año no nos imaginábamos un presente así, lo tenemos que aprovechar".

Con respecto a su rival del domingo, Racing Club, encuentro que se jugará en el Monumental de Núñez por la 28ª fecha del Campeonato de Primera División, el central opinó que "seguramente será un partido de ida y vuelta, porque Racing tiene buenos jugadores".

Boca, el puntero y clásico rival de River, jugará el sábado ante Aldosivi en Mar del Plata, a las 17:45. "Miraría el partido de Boca el fin de semana, pero me parece que vamos a entrenar a esa hora", aclaró Martínez Quarta.



DRIUSSI CASI CONFIRMADO PARA ESTE DOMINGO



Por su parte, el delantero Sebastián Driussi, una de las figuras de River Plate, volvió a entrenarse ayer con normalidad y podría jugar el clásico del próximo domingo ante Racing.

Driussi, quien se lesionó el 4 de junio último en la derrota ante San Lorenzo (2-1), se mostró recuperado de una distensión en el aductor izquierdo y practicó sin inconvenientes en el predio River Camp de Ezeiza.

El entrenador Marcelo Gallardo recuperaría entonces al goleador de River, con 17 conquistas, para el encuentro ante Racing en Núñez, en la recta final del campeonato que pelea con Boca.

La defensa trabajó bajo las órdenes de Matías Biscay, mientras que en otra cancha, Gallardo supervisó las tareas ofensivas y al finalizar se quedó charlando con Gialuca Simeone, hijo del "Cholo" y hermano menor de Giovanni, quien fue subido a la Primera.

El plantel "millonario" sigue esperando por los regresos del defensor Jonatan Maidana, el volante Ignacio Fernández y el delantero Lucas Alario, quienes participaron de la gira amistosa del seleccionado argentino de fútbol ante Brasil y Singapur.

Los titulares ante Racing serían: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ariel Rojas; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

River suma 52 puntos en el campeonato y está segundo, a cuatro unidades del líder Boca Juniors (56). El partido frente a la "Academia" se jugará en el estadio Monumental desde las 17:15, con el arbitraje de Diego Abal.

Hoy, a partir de las 9, el conjunto "millonario" se entrenará a puertas cerradas en el River Camp.



