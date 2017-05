El Patagónico | Deportes | BOXEO - 06 mayo 2017 Lucas Matthysse se vuelve a subir esta noche al ring La "Maquina" se enfrentará esta noche al estadounidense Emmanuel Taylor en un combate sin título alguno en juego. Está pactado dentro de la categoría Welter. La velada arrancará a las 22:00 y transmitirá Combate Space.

El boxeador argentino Lucas Matthysse regresará esta noche a los cuadriláteros cuando enfrente al estadounidense Emmanuel Taylor, en un combate sin título alguno en juego, pactado dentro de la división Welter como preliminar del que disputarán los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez y Julio César Chávez Junior a llevarse a cabo en el T-Movile de Las Vegas. La velada dará comienzo a las 22:00 con transmisión de Combate Space.

Matthysse de 34 años, ex campeón interino Superligero del CMB, subió a la categoría inmediata superior (Welter) para desarrollar su carrera en lo sucesivo.

En la última pelea que efectuó el chubutense de Trelew -hace 17 meses- fue derrotado por nocáut en 10 rounds por el ucraniano Viktor Postol en el StubHub Center de Carson, California, el 3 de octubre de 2015.

"Estoy muy contento de volver al cuadrilátero y en una función tan importante. Siempre ofrecí peleas muy buenas a los exigentes aficionados (de Estados Unidos), y ante Taylor no será la excepción", manifestó el chubutense.

Taylor, de 26 años, dijo: "Siento que realmente estoy bendecido de tener esta oportunidad de pelear una vez más en un escenario tan grande. Matthysse es un peleador muy duro, pero estoy seguro que lo venceré. Esta es una gran oportunidad para mí y mi familia y llega después de un buen tiempo".

El argentino fue vencedor de rivales como Lamont "Havoc" Peterson, John Molina Jr., Humberto "La Zorrita" Soto y Ruslan Provodnikov, entre otros.

A su vez Taylor es un oponente que resurgió con dos triunfos consecutivos por la vía del nocáut (Carlos Aguilera y Wilfredo Acuaña) tras haber perdido ante Adrien Broner y Antonio Orozco.

En el pasado Matthysse había ganado en forma interina el título Superligero del CMB en setiembre de 2012, cuando doblegó por nocaut técnico en el décimo asalto al nigeriano Olusegun Ajose, en el Hard Rock Hotel de Las Vegas; y cuenta con un historial de 37 victorias (34 por la vía rápida) y 4 derrotas.

Por su parte Taylor, es oriundo de Edgewood Arsenal, Maryland, y tiene un récord de 20 triunfos (14 ko) y cuatro derrotas. En el pasado fue perdedor de sus compatriotas Adrien Broner y Chris Algieri (hijo de madre argentina).

En tanto, en la pelea central de la programación de Las Vegas, y sin título alguno en juego, en un choque entre mexicanos, se medirán Saúl "Canelo" Alvarez (48-1-1/ 34 ko) titular Superwelter OMB y el ex campeón Mediano del CMB, "Julito" Chávez (50-2-1/ 32 ko), en una pelea pactada en 74,600 kilos -categoría Supermediano-.



