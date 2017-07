El joven de 22 años anotó dos goles en la victoria del "Lobo" ante Estrella Norte en el debut del Torneo Federal B, pero reconoce que nadie tiene un lugar asegurado. Sobre el clásico que se viene frente a Huracán admitió que "no importa cómo llega cada uno. Son partidos aparte y los dos equipos vamos a salir a ganar el domingo".

Lucas Sergi: "el debut fue mejor de lo soñado pero no hay que relajarse"

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net





La dirigencia de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia lo llamó por teléfono y él le pidió que lo aguanten unos días porque estaba por jugar con San Martín de Bursaco. Su paso anterior por el "Lobo" había dejado una buena impresión, y por eso el conjunto chubutense lo esperó. Jugó un sábado, y al otro día estaba armando el bolso para venir a la ciudad nuevamente, y afrontar un nuevo desafío con compañeros nuevos, pero también con varios conocidos.

Entre los compañeros que lo recibieron con los brazos abiertos por su paso anterior están el arquero Martín Tula, el defensor Rodrigo Cárcamo y el volante Christian Nieto, por nombrar algunos pero enseguida se acopló a los entrenamientos en el barrio 9 de Julio. Habló con Jorge Bersán, y el "Coco" lo puso de titular en el debut del Federal B y no desaprovechó su oportunidad. En Caleta Olivia anotó el gol del empate al término de la primera parte, y el segundo a los 15m del complemento. Ayer, Lucas Sergi habló con El Patagónico y confesó: "fue un debut mejor que lo soñado. Volver al club, ponerme la camiseta de Jorge Newbery y lograr una victoria así, tan contundente es algo muy positivo. Rescato la victoria por encima de los goles que me tocaron convertir. Nos trajimos los tres puntos en una cancha difícil y ante un rival muy duro, y eso es lo importante".

El delantero habló sobre la ansiedad que generó el primer partido, y reconoció que fue por eso que el "Lobo" comenzó abajo en el marcador en el estadio municipal de Caleta Olivia, pero luego pudieron darlo vuelta. "Creo que nosotros arrancamos con un poco de ansiedad, y eso sin dudas nos llevó a eso. Comenzamos abajo pero no lo merecíamos, fue un gol de rebote y se nos complicó porque no pudimos jugar el fútbol que nosotros queríamos. Por suerte lo empatamos y al descanso llegamos igualados, pero con la firme convicción que debíamos hacer lo que nosotros sabíamos".

El "Lobo" llegó al empate en el epílogo por intermedio de Lucas Sergi, y el propio delantero estiró la ventaja sobre los 16m de la segunda etapa y eso fue tranquilizando al conjunto comodorense.

Sergi entiende que Jorge Newbery está bien, y si bien cometieron errores, en la semana se hablará sobre eso pero saben que se viene el clásico comodorense. "Nosotros sabemos que ganar el primer partido siempre es importante, pero eso ya pasó y hay que pensar en lo que viene que es el clásico y hay que salir a ganarlo en nuestra cancha. No tuve la suerte de jugar ningún clásico, pero creo que no importa cómo llega cada equipo. Son partidos aparte, por ahí el domingo se levantan de la mejor manera y juegan como no lo hicieron en los dos primeros partidos", advirtió el delantero de 22 años.

Lucas Sergi llegó para sumar su granito de arena, y si bien anotó dos goles, desde el banco de suplentes ingresó Jorge Aynol y también convirtió por lo que el delantero foráneo entiende que nadie tiene su lugar asegurado. "Yo dije cuando llegué que venía a sumar. Nadie tiene el puesto comprado y se muy bien la calidad de jugadores que hay en el plantel como (Jorge) Aynol o (Mauro) Villegas que tienen mucha experiencia, y es a la vez una linda competencia interna en el vestuario. Nadie se puede relajar", reconoció.

Jorge Newbery no tuvo día libre ni mucho menos en el comienzo de semana. Ayer a la tarde se reunieron en el club, y comenzaron a pensar en la tercera fecha donde recibirá a Huracán en el barrio 9 de Julio.