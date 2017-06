Lucía D’Elía, patinadora del equipo de la Comisión de Actividades Infantiles, fue convocada por la Confederación Argentina de Patín Artístico para participar, junto al seleccionado argentino de la disciplina, en la Copa de Danza de Calderara.

Por su parte, el equipo del club comenzó ayer su participación en el torneo que organiza la Federación Chubutense de Patín Artístico en Puerto Madryn.

El plantel de 18 chicas interviene en el torneo que organiza la Federación Chubutense de Patín Artístico en Puerto Madryn, y la joven Lucía D'Elía viajó a Europa junto al seleccionado argentino para representar al país, a la ciudad y a la institución, todo un orgullo para la técnica Celeste Garay, quien formó a las patinadoras.

Lucía en Italia participará en la Copa de Danza de Calderara que el seleccionado argentino comenzará a disputar el 14 de junio. Previamente podrá realizar entrenamientos con prestigiosos instructores.

La adolescente de 12 años partió ayer junto a su madre a Europa desde Buenos Aires. Desde allí dialogó con el Departamento de Prensa y no ocultó su satisfacción por el presente que vive.

“Para mí es algo nuevo, primero que no me lo esperaba porque no pensé que iba a llegar a la selección argentina. Estoy feliz, re contenta”, señaló Lucía, que en abril iba a participar en la Copa Paris pero no pudo viajar por las condiciones climáticas que vivió la zona ese mes.

En Italia, la joven participará en las disciplinas Libre y Danza y para poder llegar de la mejor manera se viene preparando desde el verano, cuando fue notificada por la Confederación Argentina de Patín Artístico al tener su primera convocatoria.





LA PRIMERA PRESENTACION

DEL EQUIPO FUERA DE CASA

Por otra parte, ayer el equipo de Patín Artístico que dirige Celeste Garay inició su participación en el torneo que organiza la Federación Chubutense de la disciplina. Un total de 18 chicas representan a la CAI en el certamen que significa su primera competencia fuera de la ciudad.

El plantel partió el miércoles a las 14:00 desde la sede del club, llegando ese mismo día a la ciudad del Golfo Nuevo, donde compite en las disciplinas Libre, Escuela y Danza, exponiendo diferentes coreografías.

El certamen tiene lugar en el Club Deportivo Madryn y se extenderá hasta el domingo inclusive, con la participación de clubes de Comodoro, Rawson, Trelew, Esquel y El Hoyo.

El plantel está integrado por Martina Suárez Corrente, Lucía Peralta, Maitena Camiletti Asenjo, Paloma García, Candelaria Clausen, Fiona Gennari, Sofía Schweighofer, Lucía Villagra, Lourdes Quevedo, Idara Iñiguez, Nicolette Bórquez, Nazarena Alvarez, Valentina Rolfe, Julieta Alvarez, Sol Gallardo, Gianela Masciovecchio, Maia Nicole Bras, Delfina Rulier y Nerina Cerda.