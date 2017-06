Las patinadoras Lucía D'Elía y Delfina Rullier tienen varias cosas en común. Ambas entrenan en la escuela que funciona en las instalaciones de la CAI, las dos comenzaron a incursionar en el mundo del patín a los 6 años, sienten que su vida gira en torno a los patines, y sueñan con estar en un mundial. Bajo las órdenes de la profesora Celeste Garay buscan el perfeccionamiento tres veces por semana y buscan nuevos desafíos.

Lucía tiene 12 años, cursa primer año en la escuela secundaria 718 de la villa balnearia Rada Tilly y entrena dos veces por semana. El año pasado recibió el llamado para sumar a la selección argentina, y a mediados de junio integró la delegación albiceleste que participó en la Copa de Danza de Calderara.

"Fue algo especial. Para mí viajar a Italia fue todo nuevo, solo había participado en torneos regionales en Puerto Madryn o Trelew, y tener la posibilidad de ir a Italia fue algo muy lindo. Es sin dudas una experiencia inolvidable", le comentó la joven patinadora a El Patagónico.

En su primera experiencia internacional, la patinadora de 13 años logró ubicarse entre las diez primeras en dos disciplinas diferentes. "En mi categoría en Italia fuimos más de 30 las chicas que participamos. Pude lograr un 7° puesto en Danza Obligatoria y un 9° lugar en Free Dance. No pensé que iba a lograrlo, y cuando lo conseguí me puse muy contenta", explicó.

Lucía D'Elía intenta definir el significado de lo que es el patín en su corta vida, y admite. "Para mi patinar es mi pasión, es algo que me encanta. Sentís mariposas en la panza. Cuando comencé a los 6 años empecé porque fui al gimnasio en Rada Tilly, y vi a unas chicas que estaban practicando. Me sumé, comencé a participar en escuelita y no paré más. Me sumé al grupo enseguida", recordó.

Por su parte, Delfina Rullier, la escucha atentamente a su compañera de entrenamiento, y coincide en que ella también comenzó a los 6 años, pero fue por un grupo de amigas que ya dejaron la actividad. "Comencé a los 6 años a patinar por mis amigas. Me sumé al grupo y terminé siendo la única que siguió. A mí me encanta patinar, es algo que lo hago con mucha pasión. Ya es mi modo de vida. No lo dejaría nunca", subraya Delfina, quien reparte sus horas entre los entrenamientos en la CAI y el 4° año en el colegio Austral.

Rullier representó a Comodoro Rivadavia en el torneo Sudamericano que se disputó la semana pasada en Mar del Plata, donde quedó entre las diez en dos disciplinas distintas. "Al Sudamericano clasifiqué, me gané la posibilidad de estar al quedar entre las primeros cinco, y fue algo hermoso. En Mar del Plata me encontré con 32 patinadoras pero hice lo mío, me sentí muy bien y logré un 7° en Disciplina Libre y 9° en Disciplina Escuela", apuntó.

Al llegar a la mitad de la temporada, Delfina evalúa la segunda parte del 2017. "Ahora seguiré entrenando porque está el Nacional de Danza y después hay varios torneos locales. También hay un certamen en Esquel y hay que prepararse de la mejor manera", sentenció.

Ambas tienen algo más en común. Y es que sus vidas giran en torno al patín, y no se imaginan estar sin practicarlo. "A las chicas les digo que si les gusta patín, que lo hagan por placer. Que no hagan nada por compromiso, que lo disfruten realmente", sentenció D'Elía, mientras que Rullier reconoció que los poco más de tres minutos que duran las coreografías es muy poco para patinar.

Las dos saben que han dado un paso importante. Representar a Comodoro Rivadavia a nivel internacional no es casualidad, y ambas continúan entrenando con el objetivo mundial en algún momento.