Luciana Aymar confirmó su romance con Fernando González

Luciana Aymar confirmó su romance con un ex tenista chileno a quien conoció en los Juegos Olímpicos y ya conviven en Santiago.

"Tenía mucha admiración por él como tenista. Lo seguía en los torneos. Nos cruzamos en diferentes Juegos Olímpicos, pero era un saludo de deportista a deportista. Es muy humilde habiendo sido el deportista que fue", contó Aymar sobre cómo se enamoró de González.

En cuanto a su relación y cómo se organizan con el ex tenista, detalló: "Yo soy refeminista igual, eh, pero Fernando es muy atento conmigo desde el minuto que me conoció y esa fue una de las cosas que me enamoró de él. Respetamos nuestro espacio y tiempo, ninguno está tan encima del otro. Cada uno tiene sus actividades, más allá de que estemos juntos", agregó sobre su romance en una entrevista con Caras de Chile.

Según indicó, ambos se seguían en las redes y cuando ella se retiró en 2014 él le mandó un mensaje privado felicitándola por la carrera que había hecho: "Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo".

