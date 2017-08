Luciano Castro se va de "Las estrellas" por temas contractuales

Luciano Castro, el galán de Marcela Kloosterboer en Las estrellas, se sumará a una tira juvenil, por lo que deberá abandonar la exitosa ficción.

En realidad, su papel en la tira era una participación especial, pero por el suceso del personaje se extendió: “Cuando las cosas andan bien, mejor no tocar nada. Fue decisión de la empresa, y como tengo un contrato, no hago más. Soy un empleado. Estoy casi seguro de que estaré hasta mediados de septiembre y me pone contento”.

“No me gustaría irme, pero lo hago por un tema contractual. Voy a estar en Simona, la tira juvenil que tiene a Ángela Torres como protagonista. Yo voy a hacer de su papá, como Arturo Puig en Grande pá, pero sin suerte”, aseguró a la revista Pronto.